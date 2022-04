Πολιτική

Κόντρα Τσακαλώτου – ΚΙΝΑΛ για τα συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στον Μακρόν

Το σχόλιο του προέδρου του Κινήματος Αλλαγής για την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας, προκάλεσε τη «σπίθα» για την κόντρα.

Άμεση και αιχμηρή ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στις επικρίσεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για το σχολιασμό τής επανεκλογής τού Εμανουέλ Μακρόν.

Το γραφείο Τύπου του ΚΙΝΑΛ, σχολίασε οτι «ο κ. Τσακαλώτος μπέρδεψε τις κοινές πολιτικές της ΕΕ στις οποίες κάνει ρητή αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δήλωση του για την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν, με τις κοινωνικές πολιτικές του Γάλλου Προέδρου. Αλλά προφανώς κάτι έπρεπε να πεί». Επισήμανε στον πρώην υπουργό τού ΣΥΡΙΖΑ ότι «η Μαρίν Λεπέν δεν είναι η λαϊκιστική απάντηση, όπως την αναφέρει στην ανάρτηση του, αλλά το σύμβολο της μισαλλοδοξίας και της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς» και τονίζει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ «έχουν παράδοση να ξεπλένουν την ακροδεξιά, όπως έκαναν επί σχεδόν πέντε χρόνια, ο κ. Τσίπρας και η παρέα του με τον ακροδεξιό συνεταίρο τους στην διακυβέρνηση, Πάνο Καμμένο. Η σύγχυση είναι προφανώς προϊόν της συνήθειας τους να αναφέρουν ως συντρόφους τους τα πρώην στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που διακοσμούν το δήθεν προοδευτικό τους μέτωπο».

Το Κίνημα Αλλαγής υπογράμμισε ότι πορεύεται με γνώμονα την πρόοδο, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και καθαρές θέσεις: «Δεν είμαστε και με την επιστήμη και απέναντι της. Δεν είμαστε και με το διεθνές δίκαιο αλλά και με τον εισβολέα, όπως ακούσαμε στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε.

Στην ανάρτησή του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη και του καταλογίζει ότι δεν έχει κατανοήσει το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών.

