Euroleague: Προβάδισμα της Αναντολού κόντρα στην Αρμάνι

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατάφερε να επικρατήσει της ιταλικής ομάδας και πήρε προβάδισμα στα πλέι οφ.

Η άμυνα του... επιλόγου έκανε τη διαφορά για την Αναντολού Εφές, η οποία κατάφερε στην Πόλη να ανακτήσει το προβάδισμα (2-1) στη σειρά με την Αρμάνι Μιλάνο στα πλέι οφ της Euroleague.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 77-65 των μαχητικότατων Ιταλών στο Game 3 της σειράς και πλέον απέχει μία νίκη από την πρόκρισή της στο Final Four του Βελιγραδίου, την οποία μπορεί να πανηγυρίσει ενώπιον του κοινού της την προσεχή Πέμπτη (28/4).

Η Αρμάνι αιφνιδίασε στις αρχές της τέταρτης περιόδου την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, όταν με επιμέρους σκορ 2-7 προσπέρασε για δεύτερη φορά στο σκορ, γράφοντας το 61-63 στο 35΄.]

Ωστόσο, η τουρκική ομάδα αντέδρασε άμεσα, «έπνιξε» με την άμυνά της τους Ιταλούς και με μπροστάρηδες της επίθεσης του Βασίλιε Μίτσιτς (20π.) και Σέιν Λάρκιν (16π.) απάντησε με δικό της επιμέρους σκορ 16-2 για το τελικό 77-65.

Άξιος συμπαραστάτης των δύο «κλειδιών» της Αναντολού ο Τιμπόρ Πλάις με 17 πόντους. Από την Αρμάνι προσπάθησε ο Ντέβον Χολ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 42-35, 59-56, 77-65

