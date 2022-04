Αθλητικά

Champions League: Επική νίκη της Σίτι επί της Ρεάλ

Ματσάρα στο "Έτιχαντ" με "βροχή" από γκολ σε έναν ημιτελικό που θύμιζε τελικό.

Σε έναν από τους κορυφαίους ημιτελικούς στην Ιστορία του Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε με 4-3 της Ρεάλ Μαδρίτης στο "Ετιχαντ" κι απόκτησε μικρό προβάδισμα για να προκριθεί για δεύτερη σερί σεζόν στον τελικό της 28ης Μαΐου που θα διεξαχθεί στο "Παρκ Ντε Πρενς" του Παρισιού. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 4 Μαΐου στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου".

Οι πρωτοπόροι της Premier League συνέχισαν το εντυπωσιακό τους σερί μετά την φάση των ομίλων της διοργάνωσης, καθώς με τη σημερινή τους νίκη έφτασαν τις 9 στα 12 τελευταία νοκ άουτ ματς που έχουν δώσει, έχοντας μόλις μια ήττα, αυτή στον περυσινό τελικό από την Τσέλσι.

Στην 7η αναμέτρηση με τους "μερένγκες" στο CL, οι "πολίτες" πέτυχαν την 3η τους νίκη, χάρις στον επιθετικό τους οίστρο και στην ποιότητα των παικτών που έχουν ιδιαίερα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Πριν καλά-καλά "ζεσταθούν" οι δύο ομάδες, η Σίτι πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Στο 2΄ ο Ντε Μπράιν έγινε... σέντερ φορ και με κεφαλιά-ψαράκι έγραψε το 1-0 κι εννέα λεπτά μετά από δική του ασίστ ο Ζεζούς συνέχισε από εκεί που είχε μείνει με την Γουότφορντ, την οποία "τιμώρησε" τέσσερις φορές.

Το 20ό γκολ του Βραζιλιάνου στράικερ σε 37 ματς Champions League και τρίτο απέναντι στους "μερένγκες" σε ισάριθμες αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί, ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, όμως, παρότι βρέθηκε πολύ νωρίς "με την πλάτη στον τοίχο" και τρεις φορές μέσα στον αγώνα να χάνει με δύο γκολ διαφορά, δεν το έβαλε κάτω κι όπως έκανε με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και με την Τσέλσι, βρήκε τον τρόπο να "επιστρέφει" έχοντας γι΄ άλλη μια φορά σε μεγάλο βράδυ τον Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Γάλλος σέντερ φορ με ένα μαγικό "άγγιγμα" της μπάλας μείωσε σε 2-1 (5ο τέρμα σε έξι ματς απέναντι στους "πολίτες" στο CL) πριν το κλείσιμο του ημιχρόνου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη στη συνέχεια. Ηταν το 14ο εφετινό του γκολ στη διοργάνωση, χάρις στο οποίο πέρασε στην κορυφή των σκόρερ, αφήνοντας πίσω τον Λεβαντόφσκι!

Πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος, ο Φόντεν στο 53΄ "πήρε το αίμα του πίσω" για την κλασική ευκαιρία που είχε χάσει μετά το 2-0, αλλά πριν κωπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων για το 3-1, ήρθε ο Βινίσιους Τζούνιορ με μία προσωπική ατομική προσπάθεια να πετύχει ένα υπέροχο γκολ στο 55΄ και να μειώσει σε 3-2.

Το τρομερό γκολ του Μπερνάρντο Σίλβα στο 74΄ άφησε "άγαλμα" τον Κουρτουά και προς στιγμή φάνηκε να δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στη Σίτι. Ο Μπενζεμά, όμως, με πέναλτι στο 82΄ διαμόρφωσε το τελικό 4-3 και πλέον, τα πάντα θα κριθούν στην Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων ημιτελικών του Champions League:

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 (2΄ Ντε Μπράιν, 11΄ Ζεζούς, 53΄ Φόντεν, 74΄ Μπερνάρντο Σίλβα - 33΄,82΄πεν. Μπενζεμά, 55΄ Βινίσιους

Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ 27/04

