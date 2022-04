Κοινωνία

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: φονική “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Το μοιραίο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, έφυγε από τον δρόμο σε έξοδο από λεωφόρο και κατέληξε με τον “ουρανό” στον δρόμο κάτω από την γέφυρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας νεαρός άνδρας, από πυροσβέστες, το βράδυ της Τρίτης, μέσα από τα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου, στην λεωφόρο Καποδιστρίου, στην Νέα Ιωνία, έπειτα από τροχαίο. Σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άλλος ένας νεαρός άνδρας.

Αμφότεροι οι επιβαίνοντες στο όχημα παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε άνδρας και ένας ακόμη τραυματισμένος συνεπεία τροχαίου επί της λεωφόρου Καποδιστρίου στη Νέα Ιωνία Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 26, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, το αυτοκίνητο κινείτο επί της λεωφόρου Βεΐκου και προφανώς επιχείρησε να βγει από την έξοδο, στον παράδρομο της Καποδιστρίου, όταν για ακόμη άγνωστο λόγο, ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε τις προστατευτικές μπάρες και έπεσε από την γέφυρα στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, καταλήγοντας με τον «ουρανό» στο οδόστρωμα

Πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Λόγω του τροχαίου, διακόπηκε για ώρες η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Το τροχαίο δυστύχημα έφερε στην μνήμη το ανάλογο δυστύχημα στην Νίκαια, πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν αυτοκίνητο "έφυγε" απο γέφυρα και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα, απο ύψος 8 μέτρων, σκοτώντας τον οδηγό του οχήματος πάνω στο οποίο κατέληξε το "ιπτάμενο" αυτοκίνητο.

Σε ακόμη δύο σοβαρά τροχαία επενέβησαν την νύχτα στελέχη της Πυροσβεστικής, απεγκλωβίζοντας επιβάτες και παραδίδοντας τους σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Το ένα αφορούσε απεγκλωβισμό άνδρα από αυτοκίνητο, στην συμβολή των οδών Αιτωλίας και Γαργηττού στον Γέρακα και το άλλο τον απεγκλωβισμό γυναίκας από όχημα που εξετράπη της πορείας του, στην συμβολή των οδών Ελλησπόντου και Νευροκοπίου, στου Παπάγου.

