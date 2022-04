Κόσμος

Ρωσία - Μπιέλγκοροντ: εκρήξεις και φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών (εικόνες)

Σε “συναγερμό” βρίσκονται οι Αρχές στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, λόγω και τον βομβαρδισμό χωριών την προηγούμενη ημέρα.

Σειρές ισχυρών εκρήξεων ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε τρεις επαρχίες της Ρωσίας που γειτονεύουν με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, με αποθήκη πυρομαχικών κοντά στη ρωσική πόλη Μπιέλγκοροντ να παίρνει φωτιά.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Μπιέλγκοροντ, τον Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, η πυρκαγιά στον χώρο αποθήκευσης πυρομαχικών στο χωριό Στάραγια Νελίντοφκα κατασβέστηκε και δεν τραυματίστηκε κανείς άμαχος.

Ο κ. Γκλάντκοφ δεν διευκρίνισε εάν οι εκρήξεις και η πυρκαγιά οφείλονταν σε ουκρανική επιδρομή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι τοπικές αρχές κατηγόρησαν ουκρανικές δυνάμεις ότι επιτέθηκαν σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων με ελικόπτερα και άνοιξαν πυρ εναντίον διαφόρων χωριών.

Η περιφέρεια Μπιέλγκοροντ γειτονεύει με τις περιφέρειες Λουγκάνσκ, Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Ο Ρομάν Σταρόβοιτ, αξιωματούχος στην επαρχία Κουρσκ, η οποία επίσης γειτονεύει με την Ουκρανία, δήλωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, που πιθανόν οφείλονταν στην ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Στη Βορονέζ, πρωτεύουσα επαρχίας που γειτονεύει με την Ουκρανία, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις και ότι διενεργείται έρευνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ταραγμένη νύχτα στην περιοχή. Το προηγούμενο βράδυ ανακοινώθηκε ότι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο χωριά, με δύο άμαχους να τραυματίζονται στο ένα από αυτά.

Η περιφέρεια Μπιέλγκοροντ γειτονεύει με τις περιφέρειες Λουγκάνσκ, Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

