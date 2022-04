Κόσμος

Σιγκαπούρη: εκτέλεση άνδρα με νοητική υστέρηση για διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Κύμα αντιδράσεων μετά την κατάληξη της χρόνια δικαστικής διαμάχης, που κατέληξε με την εκτέλεση του άνδρα δια απαγχονισμού.

Μαλαίσιος με νοητική υστέρηση εκτελέστηκε σήμερα στη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε η αδελφή του, έπειτα από μακρόχρονους δικαστικούς αγώνες και παρά τη θύελλα διεθνών επικρίσεων.

Ο Ναγκαέντραν Νταρμαλίνγκαμ είχε συλληφθεί το 2009 για διακίνηση μικροποσότητας ηρωίνης στην πόλη-κράτος, όπου η νομοθεσία για τα ναρκωτικά συγκαταλέγεται στις πιο δρακόντειες στον κόσμο. Καταδικάστηκε στην εσχάτη την ποινών το 2010.

Η απόφαση να εκτελεστεί δι’ απαγχονισμού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω της νοητικής υστέρησής του. Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον, μεταξύ άλλων, είχαν καταδικάσει την ετυμηγορία και την ποινή που του επιβλήθηκε.

Για πάνω από δέκα χρόνια, η υπεράσπιση του νέου έκανε προσφυγές στη δικαιοσύνη της Σιγκαπούρης ζητώντας τη μετατροπή της ποινής του. Απορρίφθηκαν όλες από τα δικαστήρια. Η πρόεδρος της πόλης-κράτους απέρριψε τα αιτήματα να δείξει επιείκεια και να δώσει χάρη στον υπήκοο της Μαλαισίας.

Ο 34χρονος απαγχονίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αδελφή του, η Σαρμίλα Νταρμαλίνγκαμ. «Είναι απίστευτο το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη προχώρησε στην εκτέλεση παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να μην του στερήσει τη ζωή», είπε. «Η εκτέλεσή του μας προκαλεί τεράστια θλίψη, όλη η οικογένεια είναι σε κατάσταση σοκ».

Η Reprieve, μη κυβερνητική οργάνωση η οποία αγωνίζεται για την κατάργηση της θανατικής ποινής, χαρακτήρισε τον νέο «θύμα τραγικού δικαστικού σφάλματος». Ο απαγχονισμός του άνδρα με νοητική υστέρηση «είναι αδικαιολόγητη και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου το οποίο η Σιγκαπούρη έχει προσυπογράψει», τόνισε η Μάγια Φόα, η διευθύντρια της ΜΚΟ.

Ο απαγχονισμός του προβλεπόταν αρχικά να γίνει τον Νοέμβριο, όμως αναβλήθηκε έπειτα από προσφυγή που είχε κεντρικό επιχείρημα πως η εκτέλεση οποιουδήποτε ανθρώπου πάσχει από νοητική υστέρηση ή έχει ψυχικό νόσημα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Είχε συλληφθεί σε ηλικία 21 ετών, όταν αποπειράθηκε να μπει στη Σιγκαπούρη έχοντας μαζί του πακέτο με 43 γραμμάρια ηρωίνης, ποσότητα ίση με τρεις κουταλιές σούπας.

Οι υπερασπιστές του τόνιζαν πως ο δείκτης νοημοσύνης του ήταν 69, επίπεδο που γενικά αναγνωρίζεται πως σημαίνει νοητική υστέρηση, και ότι διέπραξε το έγκλημα λόγω καταναγκασμού του. Όμως οι αρχές υπεραμύνθηκαν της δίωξης, της καταδίκης και της ποινής, διαβεβαιώνοντας πως ο νεαρός αντιλαμβανόταν ότι έκανε κάτι παράνομο.

Η μητέρα του υπέβαλε μια απελπισμένη προσφυγή της ύστατης στιγμής την Τρίτη, που απορρίφθηκε γρήγορα από δικαστή. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, μέλη της οικογένειας και ο νεαρός ένωσαν τα χέρια που πέρασαν σε κενό στο γυάλινο διαχωριστικό. Οι κραυγές του –«μαμά»– ακούγονταν σε όλη την αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρίτσαρντ Μπράνσον απηύθυνε έκκληση στην πρόεδρο της Σιγκαπούρης, τη Χαλίμα Γιάκομπ, να δώσει χάρη στον Ναγκαέντραν Νταρμαλίνγκαμ, χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπη» την ποινή του θανάτου.

Περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν προχθές Δευτέρα σε πάρκο της πόλης-κράτους κρατώντας κεριά για να ζητήσουν να μην εκτελεστεί ο τριαντατετράχρονος.

Μετά τη διακοπή τους για πάνω από δύο χρόνια, η Σιγκαπούρη ξανάρχισε τις εκτελέσεις θανατοποινιτών τον περασμένο μήνα: οι αρχές απαγχόνισαν πρόσωπο που είχε επίσης καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Ακτιβιστές φοβούνται πως θα ακολουθήσει κύμα εκτελέσεων· πολλοί άλλοι θανατοποινίτες έχουν δει τις εφέσεις τους να απορρίπτονται.

