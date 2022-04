Πολιτική

ΝΔ - Πεύκη: επίθεση με γκαζάκια στην τοπική οργάνωση (εικόνες)

Σημαντικές υλικές ζημιές στα γραφεία και τρόμο στους περίοικους προκάλεσε η έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε.

Επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη, έκαναν άγνωστοι γύρω στις 03:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στην Πεύκη στεγάζονται σε τετραώροφο κτήριο, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Από την έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο των γραφείων και στον εξοπλισμό που υπήρχε σε αυτόν, ενώ η τζαμαρία έσπασε και ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσοψη του κτηρίου.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν φθορές στα σπίτια, που βρίσκονται πάνω από τα γραφεία, που στεγάζονται στο ισόγειο του κτηρίου.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία, μεταξύ των οποίων, είναι υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να καταλήξει στα ίχνη των δραστών.

