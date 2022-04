Κοινωνία

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Σοβαρά τραυματισμένη ανασύρθηκε από τις λαμαρίνες μια συνομίληκη του, που ήταν συνοδηγός στο όχημα.

Ακόμη μια τραγωδία με θύμα έναν νεαρό οδηγό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Νέα Ιωνία.

Ο 19χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες, μέσα από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, στην Λεωφόρο Καποδιστρίου, στην Νέα Ιωνία, έπειτα από τροχαίο.

Σοβαρά τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε η 19χρονη συνοδηγός του οχήματος.

Οι δύο νέοι μετά από τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, το αυτοκίνητο κινείτο επί της λεωφόρου Βεΐκου και προφανώς επιχείρησε να βγει από την έξοδο, στον παράδρομο της Καποδιστρίου, όταν για ακόμη άγνωστο λόγο, ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε τις προστατευτικές μπάρες και έπεσε από την γέφυρα στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, καταλήγοντας με τον «ουρανό» στο οδόστρωμα

Πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Λόγω του τροχαίου, διακόπηκε για ώρες η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

‘Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία «Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 19χρονος, προσέκρουσε στα σιδερένια κιγκλιδώματα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ανωτέρου οδηγού και το σοβαρό τραυματισμό 19χρονης ημεδαπής συνεπιβάτισσας. Παθόντες διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο».

Το τροχαίο δυστύχημα έφερε στην μνήμη το ανάλογο δυστύχημα στην Νίκαια, πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν αυτοκίνητο "έφυγε" απο γέφυρα και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα, απο ύψος 8 μέτρων, σκοτώντας τον οδηγό του οχήματος πάνω στο οποίο κατέληξε το "ιπτάμενο" αυτοκίνητο.

Σε ακόμη δύο σοβαρά τροχαία επενέβησαν την νύχτα στελέχη της Πυροσβεστικής, απεγκλωβίζοντας επιβάτες και παραδίδοντας τους σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Το ένα αφορούσε απεγκλωβισμό άνδρα από αυτοκίνητο, στην συμβολή των οδών Αιτωλίας και Γαργηττού στον Γέρακα και το άλλο τον απεγκλωβισμό γυναίκας από όχημα που εξετράπη της πορείας του, στην συμβολή των οδών Ελλησπόντου και Νευροκοπίου, στου Παπάγου.

