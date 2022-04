Οικονομία

Επιδότηση βενζίνης: αλλαγές για ΑΜΕΑ και μηχανές έως 50 κυβικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως μπορούν να ξοδευτούν τα χρήματα που πιστώνονται στην τράπεζα. Πότε θα καταβληθεί η επιδότηση. Αναλυτικές απαντήσεις και εξηγήσεις από τον Δ. Αναγνωστόπουλο.

Απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήματα πολιτών για θέματα που αφορούν την επιδότηση βενζίνης, έδωσε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, ανακοίνωσε πως εντός της ημέρας θα υπάρξουν ανακοινώσεις για δύο κατηγορίες πολιτών που μέχρι στιγμής δεν δικαιούνται της επιδότησης: τους ιδιοκτήτες μηχανών έως 50 κυβικά εκατοστά και τους ΑΜΕΑ. Οι δεύτεροι είναι εκτός επιδότησης, καθώς δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε πως το ενδιαφέρον των πολιτών για την επιδότηση είναι μεγάλο, καθώς μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, έγιναν περίπου 240.000, από τις οποίες μάλιστα ήδη οι 210.000 έχουν εγκριθεί και έχει δρομολογηθεί η αποστολή τους στις τράπεζες προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους δικαιούχους.

Όπως σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος, η καταβολή της επιδότησης γίνεται μέσα σε δύο εργάσιμες από την έγκριση της αίτησης.

Όσοι δεν διαθέτουν smartphone ή mail, μπορούν με μια επίσκεψη σε ΚΕΠ να εξυπηρετηθούν και να υποβληθεί μέσω του ΚΕΠ η αίτηση, ενώ σημείωσε πως μια διεύθυνση mail μπορεί να καταχωριστεί μόνο για μία αίτηση και όχι πχ. να υπάρχει το ίδιο mail στην αίτηση ενός γιού και του πατέρα του.

«Τα χρήματα αποτελούν οικονομική ενίσχυση του πολίτη για την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Πρόκειται περί οικονομικής ενίσχυσης που δεν είναι αποκλειστικά για αγορά καυσίμων, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οπουδήποτε», είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος για τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, εξηγώντας πως η λογική του μέτρου εδράζεται στο ότι ο κάτοχος ενός αυτοκινήτου ή μηχανής, σε κάθε περίπτωση, θα καταναλώσει το ποσό της επιδότησης σε καύσιμα εντός του διαστήματος που αφορά η επιδότηση.

Σημείωσε παράλληλα, πως τα χρήματα της ψηφιακής κάρτας, που είναι και 5 ευρώ περισσότερα, ως κίνητρο για τις ψηφιακές συναλλαγές, μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά για την αγορά καυσίμων.

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να πάρει ενίσχυση μόνο για ένα όχημα, όχι πχ. και για το αυτοκίνητο και για το μηχανάκι που έχει στο όνομα του ή για το δεύτερο αυτοκίνητο που έχει στην ιδιοκτησία του, ξεκαθάρισε ο κ Αναγνωστόπουλος.

Ακόμη είπε πως υπάρχει δυνατότητα χωριστών δηλώσεων από τους δύο συζύγους, όπως ισχύει και για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ωστόσο τόνισε πως για την εξέταση των αιτήσεων θα ληφθεί υπόψη, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ, το οικογενειακό εισόδημα και όχι τα ατομικά τους.

Υπενθύμισε ακόμη πως για να πάρει κάποιος την επιδότηση, για το όχημα δεν πρέπει να οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να μην έχει τεθεί σε ακινησία.

Τέλος, σημείωσε πως θα εξεταστεί η ευχέρεια για διορθώσεις, εάν πχ. κάποιος πολίτης στην αίτηση του ανέγραψε λανθασμένα τον αριθμό IBAN.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας

Τροχαίο με τραυματίες αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (εικόνες)