Κορονοϊός - Σανγκάη: δεκάδες νεκροί παρά το lockdown

Η κινεζική οικονομική πρωτεύουσα, σε lockdown από τις αρχές Απριλίου, αποτελεί εστία της σοβαρότερης έξαρσης της επιδημίας μέχρι σήμερα στην Κίνα.

Οι υγειονομικές αρχές της Σανγκάης ανακοίνωσαν σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν άλλοι 48 ασθενείς εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, ενώ επιβεβαιώθηκαν 13.562 κρούσματα του SARS-CoV-2, 1.661 με συμπτώματα της λοίμωξης και 11.956 ασυμπτωματικά.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στην Κίνα έφθασε τους 4.876 νεκρούς.

Στο Πεκίνο, εντοπίστηκαν συνολικά 34 κρούσματα, 31 με συμπτώματα και 3 ασυμπτωματικά.

Στα κινεζικά νοσοκομεία νοσηλεύονται 26.774 ασθενείς με την SARS-CoV-2, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Στο μεταξύ, το Πεκίνο επεκτείνει την εκστρατεία μαζικών εξετάσεων για τον κορονοϊό που αφορά πρακτικά το σύνολο των 22 εκατομμυρίων κατοίκων του, αρκετοί εκ των οποίων φοβούνται πως θα επιβληθεί αυστηρό lockdown, όπως στη Σανγκάη, με φόντο την αύξηση των κρουσμάτων.

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη από τον Μάρτιο με τη σοβαρότερη έξαρση της επιδημίας μέχρι σήμερα, διαφόρων βαθμών σοβαρότητας ανά επαρχία. Οι αρχές αντιδρούν εφαρμόζοντας την πάγια στρατηγική των μηδέν κρουσμάτων, επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα και καραντίνες.

Στην οικονομική πρωτεύουσα Σανγκάη, όπου επιβάλλεται lockdown από τις αρχές Απρίλιο, κάτοικοι διαμαρτύρονται πως δεν έχουν επαρκείς προμήθειες σε τρόφιμα και ότι πολίτες που διαπιστώνεται πως μολύνθηκαν στέλνονται σε κέντρα απομόνωσης όπου όμως οι συνθήκες είναι ενίοτε άσχημες.

Φοβούμενοι επανάληψη του σεναρίου της Σανγκάης, αρκετοί κάτοικοι της κινεζικής πρωτεύουσας έτρεξαν στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως τρόφιμα, ή έκαναν παραγγελίες μέσω Διαδικτύου. Ως τώρα πάντως, στο Πεκίνο δεν παρατηρείται καμιά έλλειψη φρέσκων προϊόντων ή ειδών πρώτης ανάγκης.

