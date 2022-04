Κοινωνία

Έξοδος Πάσχα: “Άλμα” 150% στην κίνηση των εκδρομέων

Σε ποιες περιοχές παρουσιάστηκε αυτό το τεράστιο άλμα στην κίνηση των εκδρομέων του Πάσχα

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει φέτος η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής για τις γιορτές του Πάσχα (από 15/4 έως 25/4) σε σχέση με το 2021, οπότε υπήρχαν περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τον Αργοσαρωνικό, υπήρξε άνοδος της εξόδου των επιβατών 150% σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, από 66.563 επιβάτες και 8.624 οχήματα που αναχώρησαν το 2021, φέτος αυτός ο αριθμός ανήλθε σε 166.609 επιβάτες και 26.695 οχήματα.

Αντίστοιχα, αυξημένη κατά 579% ήταν η επιβατική κίνηση από το λιμάνι της Ραφήνας την ίδια περίοδο.

Από 5.701 επιβάτες και 1.878 οχήματα το 2021, φέτος αναχώρησαν για κάποιο προορισμό των Κυκλάδων 38.726 επιβάτες και 10.088 οχήματα.

Στο λιμάνι του Λαυρίου η αύξηση έφτασε το 340%, καθώς από τους 2.786 επιβάτες και 777 οχήματα το 2021, φέτος αναχώρησαν 12.259 επιβάτες και 3.447 οχήματα.

Πάντως, στελέχη του ακτοπλοϊκού κλάδου υποστηρίζουν ότι η επιβατική κίνηση το 2022 σε σχέση με το 2019, οπότε δεν υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας, και θεωρείται συγκρίσιμη, ήταν μειωμένη κατά 20% με 25% σε πολλές γραμμές.

Σύμφωνα με τους ακτοπλόους για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου αυτές τις μέρες υπάρχει αυξημένη ζήτηση, οι επιβάτες ήταν κάτω από 20% και 7% για τα αυτοκίνητα σε σχέση με το 2019. Επίσης, στη γραμμή του βορείου Αιγαίου παρουσιάζεται πτώση 25% στους επιβάτες και 30% στα ΙΧ σε σχέση με το 2019. Πάντως, η επιστροφή των εκδρομέων στο λεκανοπέδιο συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς έως την Πέμπτη 28/9, ενώ στελέχη του Λιμενικού Σώματος αναμένουν και νέα έξοδο των εκδρομέων από την Παρασκευή 29/4 λόγω του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς, που φέτος μεταφέρθηκε στις 2 Μαϊου.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος ανέφεραν ότι δημοφιλέστεροι προορισμοί για φέτος είναι οι Κυκλάδες, η Κρήτη και η Ρόδος.

Το ΛΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών, καθώς υπάρχει αυξημένη κίνηση στους περιμετρικούς δρόμους.

Χθες, Τρίτη 26/4, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 17 κατάπλοι πλοίων ενώ επέστρεψαν 18.429 επιβάτες, 2.890 ΙΧ, 323 φορτηγά και 522 δίκυκλα.

Τη Δευτέρα 16/4 πραγματοποιήθηκαν 12 κατάπλοι πλοίων ενώ επέστρεψαν 15.151 επιβάτες, 2.078 ΙΧ, 266 φορτηγά και 477 δίκυκλα.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι την Κυριακή 1/5, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα σε όλα τα λιμάνια της χώρας, λόγω 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΠΝΟ για την εργατική Πρωτομαγιά.

