Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Καλαμάτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δόνηση έγινε μερικές ώρες αργότερα από τον ισχυρό σεισμό στα ανοιχτά των Κυθήρων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σεισμός έντασης 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 09:52 της Τετάρτης και έγινε αισθητός στην Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 9 χιλιομέτρων νότια- νοτιοδυτικά της Καλαμάτας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 16,8 χιλιομέτρα.

Ο σεισμός έγινε ακριβώς τρεις ώρες μετά από τονισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο ανοιχτά των Κυθήρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: 19χρονος ο νεκρός στην “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Τροχαίο με τραυματίες αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (εικόνες)

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας