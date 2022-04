Κόσμος

Τουρκία - Δημοσκόπηση: “κατήφορος” για Ερντογάν και Μπαχτσελί

Τι "δείχνουν" οι δημοσκοπήσεις. Πόσο έχουν μειωθεί τα ποσοστά του τούρκου προέδρου

Μόλις στο 35.1% φτάνουν τα ποσοστά της κυβερνητικής Λαϊκής Συμμαχίας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, ενώ τα ποσοστά της αντιπολιτευτικής συμμαχίας φτάνουν στο 41,6% λόγω της μεγάλης αύξησης των ποσοστών του Καλού Κόμματος (IYI Parti) της Μεράλ Ακσενέρ που εκτοξεύθηκαν στο 17,3%.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ερευνητικής εταιρείας ORC, η οποία είχε προβλέψει σωστά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2018, αν γίνονταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ θα λάμβανε 28,1%, ο εταίρος της συμμαχίας Κόμμα Εθνικής Δράσης (MHP) θα λάμβανε 7,8%. Έτσι, το συνολικό ποσοστό ψήφου της Λαϊκής Συμμαχίας ήταν 35,9%.

Με βάση την ίδια δημοσκόπηση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP θα λάμβανε 24,3%, ο εταίρος της συμμαχίας Καλό Κόμμα (IYI Parti) θα λάμβανε το μεγάλο ποσοστών των 17,3%. Έτσι, το συνολικό ποσοστό ψήφου της συμμαχίας παρέμεινε στο 41,6%.

Η δημοσκόπηση της ORC διεξήχθηκε μεταξύ 17 και 22 Απριλίου σε 41 επαρχίες της Τουρκίας και ρωτήθηκαν συνολικά 4.385 πολίτες.

Σύμφωνα με την έρευνα το φιλοκουρδικό κόμμα HDP ξεπέρασε το προβλεπόμενο εκλογικό όριο του 7 τοις εκατό φτάνοντας το 8,5%, ενώ το κόμμα DEVA του Αλί Μπαμπατσάν, που είναι ένα από τα νεοσύστατα κόμματα, έλαβε 2,3% και το Κόμμα του Μέλλοντος του Αχμέτ Νταβούτογλου επίσης 2,3%.

