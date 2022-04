Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Τα ψέματα, ο Πλούτωνας και η έκλειψη Ηλίου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για μια ημέρα με ψέματα και εξαπατήσεις, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος σημείωσε ακόμη πως «έχουμε μια ωραια όψη του Ερμή και του Πλούτωνα σήμερα και αύριο. Ο Ερμής είναι η επικοινωνία και η επικοινωνία με τον πιο κρυφό και περίεργο πλανήτη που είναι ο Πλούτωνας, σημαίνει ότι αυτό το διήμερο θα μας φέρει στο φως άγνωστες επικοινωνίες και πράγματα από το παρελθόν».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «στις 30 του μηνός, το Σάββατο, έχουμε έκλειψη Ηλίου στον Ταύρο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, παρά το γεγονός πως αυτή η περίοδος υπόσχεται πολλά στον έρωτα και στα επαγγελματικά».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





