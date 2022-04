Κόσμος

Ουκρανία: Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέστρεψε τα όπλα... της Δύσης!

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού Στρατού, ενώ συνεχίζεται η προέλαση των στραυμάτων του Πούτιν σε πόλεις στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε σε πλήγμα του "μεγάλη ποσότητα" όπλων που έχουν παραδοθεί στο Κίεβο από τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, την ώρα που εντείνονται οι δυτικές προσπάθειες για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας απέναντι στη Μόσχα.

"Υπόστεγα με τεράστια ποσότητα ξένων όπλων και πυρομαχικών, που έχουν παραδοθεί στις ουκρανικές δυνάμεις από τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, καταστράφηκαν με πυραύλους υψηλής ακρίβειας Kalibr που ερίφθησαν από τη θάλασσα στο εργοστάσιο αλουμινίου της Ζαπορίζια", στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δεν έχει διευκρινιστεί τι είδους όπλα καταστράφηκαν σε αυτό το πλήγμα, ενώ επίσης δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή η ρωσική ανακοίνωση.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα κατά 59 ουκρανικών στόχων, μεταξύ των οποίων 50 στους οποίους βρίσκονταν στρατεύματα και 4 αποθήκες πυρομαχικών.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά τη συνάντηση που είχαν χθες, Τρίτη, αξιωματούχοι περίπου σαράντα χωρών στη Γερμανία, κατόπιν προσκλήσεως των ΗΠΑ, για να ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι οι μεγάλες παραδόσεις όπλων από τους Δυτικούς στην Ουκρανία τροφοδοτούν την σύγκρουση που ξέσπασε πριν εννέα εβδομάδες.

Αφού αρχικά είχαν δείξει απροθυμία να παράσχουν επιθετικά όπλα στο Κίεβο, οι ΗΠΑ, όπως και η Βρετανία, η Γαλλία και η Τσεχική Δημοκρατία, έκαναν το βήμα.

Οι ΗΠΑ και το NATO έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποστείλουν δικές τους δυνάμεις στην Ουκρανία, αλλά η Ουάσινγκτον και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν προμηθεύσει με μεγάλες ποσότητες όπλων το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και αντιαεροπορικών και αντιαρματικών πυραύλων.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός αναγνώρισε σήμερα την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, με την κατάληψη αρκετών περιοχών στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στο Ντονμπάς. Μέχρι στιγμής το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει τις ανακοινώσεις αυτές.

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην ανατολική Ουκρανία καταλαμβάνοντας κωμοπόλεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στο Ντονμπάς.

Από το Ιζιούμ, που βρισκόταν ήδη υπό τον έλεγχό τους, οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν μια επίθεση προς την κατεύθυνση του Μπαρβίνκοφ, που βρίσκεται νοτιότερα. Έχουν καταλάβει την κωμόπολη Ζαβόντι και τα βορειοανατολικά προάστια της κωμόπολης Βέλικα Κομισούβαχα, ανακοίνωσε το πρωί το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ανατολικότερα, προς την κατεύθυνση του Λιμάν, ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την κωμόπολη Ζάριτσνε και «αποπειράται επίθεση κοντά στο Γιάμπιλ», συνέχισε.

Κοντά στο Σεβεροντονέτσκ, μία από τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας με 100.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, οι δυνάμεις της Μόσχας πήραν τον έλεγχο της κωμόπολης Νοβοτοσκίβσκε και διεξάγουν επίθεση προς την κατεύθυνση των Νίζνιε και Ορίχοβε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως από την αρχή της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου, ο ουκρανικός στρατός σπάνια έχει κάνει λόγο για προώθηση των ρωσικών δυνάμεων ή για κατάληψη κωμοπόλεων.





