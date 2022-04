Συνταγές

Πέτρος Συρίγος: Μαραθόπιτα με χειροποίητο φύλλο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας προτείνει μια ξεχωριστή συνταγή και δείχνει πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί ο καθένας να ανοίξει το δικό του φύλλο για πίτα.

Κρητική μαραθόπιτα ετοίμασε την Τετάρτη και μας προτείνει να δοκιμάσουμε, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Αφού έδειξε βήμα – βήμα την εκτέλεση της συνταγής και πρότεινε διάφορα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραλλαγές της, ο Πέτρος Συρίγος έδειξε και πόσο γρήγορα και εύκολα μπορεί ο καθένας να ανοίξει το δικό του φύλλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη πίτας.

Μαραθόπιτα Κρητική – Συστατικά:

Μαραθόπιτα κρητική – Για τη ζύμη:

250 ml χλιαρό νερό

125 ml ελαιόλαδο

50 ml ρακή

Χυμό από μισό λεμονί

1 κ.γ αλάτι

700 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Αλεύρι για τα φύλλα

Μαραθόπιτα Κρητική – Για τη γέμιση: 2 ματσάκια μάραθο

3 χούφτες σπανάκι (150 γρ)

1 ματσάκι μυρωνια

1 ματσάκι καυκαληθρες

1 κρεμμύδι

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι Μαραθόπιτα Κρητική – Η συνταγή: Καθαρίζουμε και πλένουμε τα λαχανικά μας. Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά μας. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και όταν μαλακώσει προσθέτουμε τα υπόλοιπα. Σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά ώστε να βγάλουν την υγρασία τους. Μαραθόπιτα Κρητική – Για την ζύμη: Βάζουμε σε ένα μπολ το κοσκινισμένο αλεύρι, προσθέτουμε στο κέντρο το ελαιόλαδο και τη ράκη, ανακατεύουμε και στη συνέχεια προσθέτουμε αλάτι, λεμόνι και το χλιαρό νερό. Ζυμώνουμε μέχρι να ενσωματωθεί καλά η ζύμη, μεταφέρουμε στον πάγκο και ζυμώνουμε λίγα λεπτά με τις παλάμες ώστε να γίνει μια ομοιόμορφη μάζα. Βάζουμε λίγο αλεύρι σε ένα μπολ. βάζουμε τη ζύμη, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 45 λεπτά με 1 ώρα να ξεκουραστεί. Έπειτα κάνουμε μικρά μπαλάκια και ανοίγουμε με πλάστη λεπτή ζύμη σε σχήμα στρογγυλό. Μαραθόπιτα Κρητική – Για τη συναρμολόγηση: Βάζουμε λίγη γέμιση (2 κ.σ) την απλώνουμε πάνω στο ένα στρογγυλό, στη συνέχεια σκεπάζουμε με άλλο ένα φύλλο ζύμης και πατάμε καλά με ένα πιρούνι γύρω γύρω ώστε να εγκλωβίσουμε τη γέμιση. Βάζουμε κατάψυξη να παγώσουν και μετά τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα. Τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί.

