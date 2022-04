Αθλητικά

Ουκρανία - Ποδόσφαιρο: “πρωταθλήτρια... πολέμου” χωρίς αγώνες

Τι ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για την ομάδα που πήρε τον τιτλο και τις ομάδες που "βγαινουν" στην Ευρώπη.





Η Ουκρανία συνεχίζει να ζει δραματικές ημέρες, λόγω της ρωσικής εισβολής και του συνεχιζόμενου καταστροφικού πολέμου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της σεζόν, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να κατακτά, στα χαρτιά -λόγω των συνθηκών- το πρωτάθλημα.



Κανένα ματς του πρωταθλήματος δεν έχει διεξαχθεί από την ημέρα που τα ρωσικά στρατεύματα πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα και η ομοσπονδία αναγκάστηκε ν' ανακοινώσει την ολοκλήρωση της σεζόν.



Η Σαχτάρ βρίσκονταν στην πρώτη θέση, όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα με 47 βαθμούς, δύο πόντους πάνω από τη Ντιναμό Κιέβου, και πήρε τον άτυπο τίτλο. Όπως έγινε γνωστό, δε θα υπάρξουν απονομές για τη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Ντόνετσκ και η Ντιναμό θα λάβουν μέρος στο Champions League της επόμενης σεζόν.?

