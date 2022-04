Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ντε Χέα υπέγραψαν “πρόωρο" συμβόλαιο

Ο Ισπανός διεθνής τερματοφύλακας ολοκλήρωσε τις επαφές με τη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για ένα επιπλέον χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο 31χρονος γκολκίπερ έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του και η διοίκηση της ομάδας θέλει να τον επιβραβεύσει με την υπογραφή νέου συμβολαίου, αφήνοντας τις εβδομαδίαιες αποδοχές του στις 370 χιλιάδες λίρες, παρά την πολιτική της διοίκησης της Γιουνάιτεντ να ζητά μείωση 30% στις αποδοχές πριν ανανεώσει το συμβόλαιο της με κάποιον παίκτη.

Ο Ντε Χέα ανήκει στην κατηγορία των παικτών, που θα παραμείνουν στο «Ολντ Τράφορντ» χωρίς μείωση αποδοχών, αλλά με επέκταση του συμβολαίου τους. Ο Ισπανός θα είναι βασικός και τη νέα σεζόν με τον Ερικ Ντε Χαγκ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Ολλανδός τεχνικός, πάντως, θα πρέπει να ψάξει για αναπληρωματικό τερματοφύλακα, καθώς το καλοκαίρι ο Ντιν Χέντερσον θα φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».