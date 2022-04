Κοινωνία

Γιάννης Σκαφτούρος: “έφαγε” 10 σφαίρες από καλάσνικοφ έμπειρου εκτελεστή

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση μετά την εξέταση στην σορό του “θείου Τζο”, που δολοφονήθηκε στα Σκούρτα. Πως περιγράφει την επίθεση η κόρη του θύματος.

Η ιατροδικαστική έκθεση για τον Γιάνννη Σκαφτούρο μετά την επιχείρηση της εκτέλεσής του στα Σκούρτα, περιελάμβανε μερικά σοκαριστικά στοιχεία καθώς από τις συνολικά 15 σφαίρες που «έπεσαν», τον βρήκαν οι 10.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτό δείχνει ότι οι εκτελεστές του ήταν έμπειροι από ανάλογα περιστατικά και επιθέσεις καθώς δεν δίστασαν να τον «γαζώσουν» μπροστά στην οικογένειά του. Παρακολουθούσαν τις κινήσεις του τουλάχιστον τρεις ημέρες ενώ πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιούσαν την επίθεση ακόμη και αν οι bodyguards του «Θείου Τζο» ήταν εκεί. Και αυτό γιατί, τις ημέρες του Πάσχα, τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά, τα αντανακλαστικά πεσμένα και η προσοχή στραμμένη αλλού.



Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον Σκαφτούρο

Ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε στην ΕΡΤ, ότι πρόκειται για ένα τεράστιο κύκλωμα, μια «κανονική μαφία, σαν την ιταλική» που εμπλέκεται στην εκτέλεση του Γιάννη Σκαφτούρου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη greek mafia μιλώντας και για τα συμβόλαια θανάτου ως «μια ακραία λύση επαγγελματικού τύπου για να μπορεί κάποιος να καθαρίσει εναν άλλον», φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση Σκαφτούρου με τη δολοφονία του οποίου, όπως είπε, «θα μπορούσαμε να έχουμε εκατόμβη νεκρών».

«Και η κόρη του εξ όσων γνωρίζω μπήκε μπροστά στις βολές για να τον προστατεύσει και τραυματίστηκε», εξήγησε. «Ο Γιάννης Σκαφτούρος είχε δις ισόβια και 26 χρόνια, κάτι που αν μη τι άλλο μαρτυρά μια πλούσια δράση. Και ήταν έξω. Υπάρχουν αυτά τα δικονομικά τερτίπια που χρησιμοποιούν οι καλοπληρωμένοι δικηγόροι αυτών των ανθρώπων» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μπαλάσκας.



Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις των ερευνών, διαπιστώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι από τις 15 σφαίρες των δραστών με καλάσνικοφ, συνολικά οι 10 κατέληξαν στο κορμί του 55χρονου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Οι Αρχές έκαναν λόγο για έμπειρο χειριστή όπλου, καθώς σε συνθήκες πίεσης και παρουσία κόσμου είχε το εν λόγω αποτέλεσμα, ενώ δεν αποκλείουν και τη συμμετοχή του, παλαιότερα, σε ανάλογες εγκληματικές ενέργειες, με την εκτέλεση από πλευράς του και άλλων «συμβολαίων θανάτου».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι εκτελεστές ήταν τρειςκαι χρησιμοποίησαν 2 καλάσνικοφ και 1 πιστόλι. Οι αρχές υπολογίζουν ότι η εκτέλεση δεν κράτησε πάνω από 30 δευτερόλεπτα, μάλιστα ένας από τους μάρτυρες είπε πως οι δράστες όταν έφτασαν πρόσωπο με πρόσωπο με το θύμα φώναξαν προς τους υπόλοιπους «πέστε κάτω» και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος του Σκαφτούρου.

Όσον αφορά στις έρευνες των Αρχών, επικεντρώνονται στις δραστηριότητες του θύματος τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την αποφυλάκισή του. Ψάχνουν να βρουν με ποιους είχε σχέσεις, τι δραστηριότητες είχε το τελευταίο διάστημα αλλά και τι αφορούσαν, δηλαδή αν υπήρχε κάποιος που μπορεί να «δυσαρεστούσε» με αυτές τις δραστηριότητες.





Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν τα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της άγριας δολοφονίας: ο 45χρονος συμπέθερος του θύματος και η κόρη του. Πάντως, οι Αρχές εκτιμούν ότι από αυτές τις καταθέσεις δεν θα φτάσουν στα ίχνη των δραστών.



Θα μας σκότωναν όλους αν δεν έβρισκαν τον πατέρα μου, λέει η κόρη του



Μιλώντας στο protothema.gr, η Κατερίνα Σκαφτούρου κάνει λόγο για τουλάχιστον 3 δράστες που μπήκαν στην αυλή του σπιτιού τους για να σκοτώσουν τον πατέρα της ή όποιον άλλον έβρισκαν.



«Εγώ είδα 3 άτομα με καλάσνικοφ. Η μητέρα μου θυμάται 4 άτομα. Ήμασταν σε πανικό. Ούτε μηχανή ακούσαμε, ούτε τίποτα. Πήδηξαν από το φράχτη, μας είπαν 'πέστε κάτω' και φώναζαν 'Γιάννη Γιάννη'. Αν δεν τον έβρισκαν θα μας σκότωναν όλους. Ήρθαν για να σκοτώσουν χωρίς να σκεφτούν τις παράπλευρες απώλειες», περιγράφει η κόρη του 55χρονου επιχειρηματία και θυμάται πως εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα δίπλα στον πατέρα της βρισκόταν ο μόλις 3 ετών ανιψιός της.



Παράλληλα, τονίζει πως όλα έγιναν σε διάστημα, μικρότερο του ενός λεπτού ενώ από τα πυρά των εκτελεστών δεν γλίτωσαν ούτε η αδελφή της αλλά ούτε και ο πεθερός του αδελφού της.





«Όλα έγιναν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Ήρθαν πεζοί και άρχισαν να μας γαζώνουν. Ο πατέρας μου σηκώθηκε, απομακρύνθηκε από εμάς και τον σκότωσαν. Τέλος. Ούτε πυρά ανταπέδωσε κανείς από εμάς. Στην αρχή νομίζαμε πως είναι αστυνομικοί που μας έκαναν έφοδο», λέει η Κατερίνα Σκαφτούρου και επισημαίνει πως τα αδέλφια της, οι οποίοι ήταν 500 μέτρα μακριά από το σπίτι, δεν είδαν κάποια μηχανή να κινείται ύποπτα την ώρα της εκτέλεσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τη μηχανή που εγκατέλειψαν οι δράστες στην περιοχή οδηγούσαν οι εκτελεστές οι οποίοι σκότωσαν εν ψυχρώ τον Γιάννη Σκαφτούρο. Οι άλλες δύο μηχανές, που φαίνονται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να φεύγουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα από τα Σκούρτα, εκτιμάται πως λειτούργησαν ως ομάδα υποστήριξης στους εκτελεστές. Για αυτό το λόγο, ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην επιχείρηση ενδεχομένως να ξεπερνά τους έξι.

