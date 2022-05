Life

Μαντόνα: Έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σχέση με τον 28χρονο συντροφό της!

Τα 35 χρόνια διαφορά και τα τέσσερα χρόνια σχέσης!

Η Madonna έριξε τίτλους τέλους στη σχέση της με τον Ahlamalik Williams.

Η 63χρονη βασίλισσα της ποπ έβγαινε με τον 28χρονο χορευτή της, για σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά το ζευγάρι έχει πλέον τραβήξει χωριστούς δρόμους.

