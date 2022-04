Οικονομία

7ετές ομόλογο: έκλεισε το βιβλίο προσφορών

Τα ποσά που άντλησε το ελληνικό δημόσιο και η τελική διαμόρφωση των προσφορών.

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι προσφορές τελικά διαμορφώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο ήταν στο mid swaps +115 μονάδες βάσης, στην περιοχή του 2,57%, για να υποχωρήσει στη συνέχεια και το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στις 110 μονάδες βάσης, στην περιοχή του 2,51%.

Σημειώνεται πως ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.

Η νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές από ΒΒ με θετικές προοπτικές, από την Standard & Poor's, η οποία απέχει πλέον ένα σκαλοπάτι μόνο από την επενδυτική βαθμίδα.

Η επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου (με ανάδοχες τράπεζες τις BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan) είναι η δεύτερη έξοδος που πραγματοποιεί το Δημόσιο στις αγορές από την αρχή του έτους. Προηγήθηκε η έκδοση 10ετούς ομολόγου με την οποία το Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ενώ οι προσφορές που είχε συγκεντρώσει από τους επενδυτές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Για εφέτος ο ΟΔΔΗΧ, αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, έναντι 14 δισ. ευρώ το 2021.

Σταϊκούρας: Παρά τις αντιξοότητες, η Ελλάδα έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει σε δήλωσή του: «Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα, με επιτυχία, στην επανέκδοση 7ετούς ομολόγου, συνεχίζοντας σταθερά και μεθοδικά την υλοποίηση του δανειακού της προγράμματος για το 2022.

Η χώρα μας άντλησε 1,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο της τάξεως του 2,4%.

Το κόστος δανεισμού αν και υψηλό – λόγω της δυσμενούς διεθνούς συγκυρίας – παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

Συγκυρία στην οποία καταγράφεται αύξηση της αβεβαιότητας και επιδείνωση των συνθηκών στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, η οποία διέρχεται μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της, με σημαντική άνοδο των αποδόσεων στους κρατικούς τίτλους.

Αβεβαιότητα που προκαλείται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη συνεχιζόμενη υγειονομική και ενεργειακή κρίση, τη σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, αλλά και την στροφή των κεντρικών τραπεζών προς μια πιο συσταλτική νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες, η Ελλάδα αξιοποιώντας τις θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας το τελευταίο διάστημα – όπως οι καλές επιδόσεις στο δημοσιονομικό πεδίο, με βελτιωμένο έλλειμμα και δημόσιο χρέος το 2021, αλλά και η διπλή αναβάθμιση της χώρας– έλαβε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές, συγκεντρώνοντας υψηλή ζήτηση και ποιότητα κεφαλαίων.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η χώρα μας, ακόμα και μέσα σε αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον, καταφέρνει να κινείται αταλάντευτα στην κανονικότητα κλασικού εκδότη – χώρας της Ευρωζώνης, διασφαλίζοντας τη σταθερή παρουσία της στις διεθνείς αγορές, όπως πράττουν και οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), συνεχίζει με διορατικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια την – αποδεδειγμένα – επιτυχημένη εκδοτική στρατηγική, ενισχύοντας σημαντικά την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη της χώρας.

Εκδοτική στρατηγική που συνδυαστικά με την περαιτέρω υλοποίηση του δανειακού προγράμματος και σε συνέχεια της παρούσας έκδοσης, της διπλής ομολογιακής έκδοσης του Σεπτεμβρίου του 2021 και της ανταλλαγής ομολόγων του περασμένου Δεκεμβρίου, στοχεύει στη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών κρατικών χρεογράφων και στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς τους

Έχοντας, πλέον, καλύψει ένα σημαντικό μέρος του εκδοτικού προγράμματος του 2022, διατηρούμε σε ασφαλή επίπεδα τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την αύξηση των τιμών της ενέργειας».

