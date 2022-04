Κόσμος

Μακρόν: Του πέταξαν ντομάτες σε λαϊκή αγορά (εικόνες)

Απρόοπτο περιστατικό στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επανεκλογή στην προεδρία.



Ντομάτες πέταξαν στον Εμανουέλ Μακρόν στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία.



Ο Μακρόν έκανε περιοδεία σε μια λαϊκή αγορά στα βορειοδυτικά του Παρισιού όταν κάποιος άρχισε να του πετάει τις ντομάτες.

Οι άνδρες της ασφάλειάς του αμέσως άνοιξαν μια ομπρέλα για να τον προστατεύσουν, ενώ ο δράστης συνελήφθη.





Μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος ακούστηκε να λέει«δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά».

Βίντεο από την επίθεση αναρτήθηκαν στα social media:

Quelle detestation ! Quelle arrogance ! #MacronPresident #Cergy https://t.co/opvIxk2ANG

— Moreau Frederic (@MoreauFrederi13) April 27, 2022

