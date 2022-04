Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Υπερπτήσεις: Διάβημα διαμαρτυρίας στην Τουρκία

Σε διάβημα διαμαρτυρίας για τις υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος από τουρκικά μαχητικά, προχώρησε το ελληνικό ΥΠΕΞ.



Σε διάβημα διαμαρτυρίας για τις σημερινές υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος από τουρκικά μαχητικά, προχώρησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι "κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε πριν από λίγο έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον εδώ Τούρκο Πρέσβη αναφορικά με τις σημερινές υπερπτήσεις άνωθεν Ελληνικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών, από τουρκικά μαχητικά.



Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση ελληνικής κυριαρχίας, συνιστούν απαράδεκτη πρόκληση και είναι αντίθετες με θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.



Τόνισε επίσης ότι οι ενέργειες αυτές, πέρα από παράνομες και προκλητικές, βάζουν σε κίνδυνο την διεθνή εναέρια κυκλοφορία, αντιβαίνουν πλήρως την αρχή σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο κρατών και υπονομεύουν τις προσπάθειες εμπέδωσης κλίματος εμπιστοσύνης".

