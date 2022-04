Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Συναρπαστικές ειναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που επέστρεψε δυναμικά από την Δευτέρα του Πάσχα.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε την Τετάρτη του Πάσχα, στον ΑΝΤ1, στις 22:30…

Ο Λάμπρος κι ο Ζάχος επιστρέφουν στο Διαφάνι άπραγοι και με τον φόβο πως ο Ξανθός τους ανακάλυψε.

Στο Διαφάνι, πραγματοποιείται το μεγάλο γύρισμα της ταινίας του Δάκη, αλλά τα πράγματα θα πάρουν μια απρόσμενη τροπή για τη Δρόσω και το όνειρό της θα γίνει εφιάλτης.

Η Πηνελόπη και ο Μελέτης ξεκινούν κάτι κοινό, που μπορεί να τους ξαναφέρει κοντά.

Ο Ξανθός συγκρούεται με τον Ντούνια και αναγκάζεται να συμμαχήσει με τον Ακύλα.

Ο Ακύλας του ζητάει το έργο του αεροδρομίου να γίνει στο Διαφάνι, με αντάλλαγμα τη δολοφονία του Ζάχου.

