Επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δυο υπουργών Εξωτερικών.



Εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας

Η συζήτηση εστίασε στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Κόλπο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

