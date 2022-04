Κοινωνία

Ποδηλατικός Γύρος - Αττική Οδός: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής θα προχωρήσει την Πέμπτη (28/4) η ΕΛΑΣ λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2022.

Οι ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε οδούς των Δήμων Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Αχαρνών και Φυλής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων (εξαιρουμένων των οχημάτων 'Αμεσης Ανάγκης και των συνοδευτικών οχημάτων των διοργανωτών) από τις 11:30 έως το τέλος του αγώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

Της Λ. Φυλής στο τμήμα της από την έξοδο -6- της Αττικής Οδού μέχρι το ύψος της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών.

μέχρι το ύψος της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών. Της ΕΟ Φυλής- Δερβενοχωρίων, από το ύψος της ΙΜ Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών, μέχρι τα όρια με τη ΔΑ Βοιωτίας.

Κατά την παραπάνω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στην προέκταση της οδού Προμηθέως.

Επίσης θα ισχύει απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων επί της Λ. Φυλής, καθ' όλο το μήκος της, από τις 12:00 έως την ολοκλήρωση του αγώνα.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και ολιγόλεπτη επιβράδυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού από το ύψος της εισόδου (-12- Λ. Πεντέλης) έως την έξοδο (-6- Λ. Φυλής), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, από τις 12:00΄ (εκκίνηση αθλητών από Ο.Α.Κ.Α) έως τις 12:30΄ (έξοδος αθλητών προς Λ. Φυλής).

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούςγια την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

