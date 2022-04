Κοινωνία

Τζωρτζίνα: εντολή της ανακρίτριας για πραγματογνωμοσύνη στις ζωγραφιές της

Εντολή για ανάλυση των ζωγραφιών του κοριτσιού έδωσε η ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση.

Όσα εκφράζονται από τις ζωγραφιές της Τζωρτζίνας, για την δολοφονία της οποίας κατηγορείται η προσωρινά κρατούμενη μητέρα της, επιχειρεί να κατανοήσει η 18η τακτική ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα, που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του 9χρονου κοριτσιού.

Η ανακρίτρια διέταξε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να ερμηνευθούν οι ζωγραφιές της Τζωρτζίνας που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, οι οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς στο σπίτι της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα. Την πραγματογνωμοσύνη θα διενεργήσει παιδοψυχολόγος που θα δώσει πιθανές εξηγήσεις για κάθε σχέδιο, αλλά και για τις επιλογές χρωμάτων και άλλων στοιχείων που απεικόνισε η 9χρονη. Η κ. Σαλάππα επιθυμεί να αποκρυπτογραφήσει όσα ενδέχεται να απασχολούσαν το κοριτσάκι λίγο καιρό πριν πεθάνει και ενώ είχε ήδη χάσει και την δεύτερη αδελφή της, την μόλις έξι μηνών Ίριδα, τον Μάρτιο του 2021, η οποία κατέληξε στο δωμάτιο που κοιμόταν και η Τζωρτζίνα.

Για τις επίμαχες ζωγραφιές του παιδιού που έχουν δημοσιοποιηθεί, πολλοί ειδικοί έχουν δημόσια εκφράσει την άποψη πως η Τζωρτζίνα μέσα από αυτά «καταθέτει» συγκεκριμένα δεδομένα, όχι μόνο για την συναισθηματική της κατάσταση αλλά και για την κατάσταση της οικογένειας και τους ρόλους των γονιών της. Ανάμεσα σε αυτά που έχουν προκαλέσει εντύπωση σε παιδοψυχολόγους, είναι η απεικόνιση της Μίνι Μάους πλάτη, χωρίς πρόσωπο, το δέντρο με την κούνια που πάνω μοιάζει με κρεμάλα, η σκουρόχρωμη στέγη σε ένα σπίτι χωρίς πόρτες αλλά μόνο με μικρά παράθυρα και άλλα για τα οποία πλέον η δικαστική λειτουργός αναμένει ερμηνείες και αξιολογήσεις που πιθανότατα θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες καταθέσεις γιατρών από τα νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε το κοριτσάκι. Ήδη έχουν καταθέσει γιατροί και νοσηλευτές από το Καρμανδάνειο Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, ενώ θα ακολουθήσουν καταθέσεις γιατρών από το Ωνάσειο και το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

