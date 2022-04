Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Μαξίμου: Η Ελλάδα θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής

Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom. Τι συζητήθηκε στην σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.



Η διαπίστωση ότι υπάρχει ενεργειακή επάρκεια και δεν αναμένεται να προκύψει διαταραχή στην προμήθεια της χώρας, προέκυψε από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με την ενεργειακή επάρκεια μετά τις χθεσινές αποφάσεις της Gazprom.

Οι επόμενες πληρωμές προς την Gazprom πρόκειται να γίνουν το τρίτο 10ημερο του Μαΐου. Όπως τονίστηκε κατά τη σύσκεψη, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής. Να σημειωθεί επίσης ότι από το υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη ανακοινωθεί αναλυτικό σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέσβης Ιωάννης Βράιλας.

Επίσης έλαβαν μέρος, ο πρόεδρος της ΡΑΕ Θάνος Δαγούμας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Πληρώνουμε τις πολιτικές που εφάρμοσαν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Πάγωσαν τις εγχώριες έρευνες υδρογονανθράκων και προσέδεσαν δυσανάλογα την χώρα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο καθιστώντας την ενεργειακά ευάλωτη την πιο κρίσιμη στιγμή», αναφέρει σε σχόλιο του το Κίνημα Αλλαγής και προσθέτει: «Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και να προχωρήσει στις αναγκαίες υποδομές σε δίκτυα και διασυνδέσεις μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την διάχυση τους μέσω ενεργειακών κοινοτήτων σε νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις».

Την ίδια ώρα το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Άμεση και πλήρης επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων, χωρίς τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρύπων, που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη.

Κατάργηση του Χρηματιστηρίου ενέργειας.

Απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία που τελικά τις πληρώνει ο λαός, ενώ τμήματα του κεφαλαίου, όπως οι εφοπλιστές, θησαυρίζουν από τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG.

Αυτές οι προτάσεις του ΚΚΕ - μαζί με τα μέτρα ανακούφισης για τη μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα και την ενέργεια - είναι τα στοιχειώδη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά απ’ την ακρίβεια.

Πραγματική βελτίωση υπέρ του λαού χωρίς σύγκρουση με την πολιτική της “απελευθέρωσης” και της “πράσινης μετάβασης” της ΕΕ, δηλαδή με τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, δεν μπορεί να υπάρξει.

