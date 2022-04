Κοινωνία

Απάτη στο “όνομα” πρώην αρχηγού της Αστυνομίας (εικόνες)

Περιστατικά εξαπάτησης με τη χρήση στοιχείων αξιωματούχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών με τη χρήση των στοιχείων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι βρίσκονται υπό έρευνα από αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές προσπαθώντας να τους πείσουν να καταβάλουν χρήματα, για να κλείσουν την υποτιθέμενη έρευνα.

Μάλιστα, με σκοπό την πλήρη αληθοφάνεια του μηνύματος που αποστέλλουν, προβαίνουν ακόμη και στη δημιουργία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα ανωτέρω στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, τα παρακάτω κείμενα - μηνύματα που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ως δήθεν επιστολή του Γενικού Γραμματέα, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του αλλά με διαφορετική ιδιότητα ή βαθμό ένστολων υπηρεσιών (π.χ. Αστυνομία, ταγματάρχης), είναι καταφανώς ψευδεπίγραφα και απατηλά και αποστέλλονται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες αποκομίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να διαγράφουν τα συγκεκριμένα μηνύματα και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

