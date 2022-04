Life

Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ: Αδημοσίευτο βίντεο από το γάμο τους

Βίντεο – ντοκουμέντο από το γάμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στους Δελφούς.

Ένα νέο αδημοσίευτο βίντεο από το γάμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ φέρνει στη δημοσιότητα φωτογράφος που ήταν παρών στο ιστορικό μυστήριο στους Δελφούς, το 1965.

Το “Studio Kleisthenis” ανάρτησε στο Instagram το βίντεο, στο οποίο φαίνεται η «εθνική» μας σταρ να συναντά τον ζεν πρεμιέ της εποχής, λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Την σχετική ανάρτηση, συνοδεύει η παρακάτω περιγραφή: “Αδημοσίευτο video από τον γάμο της Αλίκης με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στους Δελφούς στις 18 Ιανουαρίου του 1965. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο ντυμένη με ένα υπέροχο νυφικό σε σχέδιο Givenchy και συνοδευόμενη από την οικογένειά της και εκατοντάδες θαυμαστές και ντόπιους κατοίκους, κατευθύνεται από την πλατεία των Δελφών προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου όπου την περιμένει ο γαμπρός. Κατά την πορεία προς την εκκλησία διακρίνεται μπροστά από την Αλίκη και ο αγαπημένος και προσωπικός της φωτογράφος Κλεισθένης Δασκαλάκος ο οποίος απαθανατίζει μοναδικά τo γεγονός από την άφιξη και την διαμονή του ζευγαριού στο ξενοδοχείο “Βουζάς” μέχρι ολόκληρο το μυστήριο και το θρυλικό γλέντι που ακολουθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου.

Ο λαμπερότερος γάμος της εποχής με τον τύπο να χύνει άφθονο μελάνι και τις φωτογραφίες να εξακολουθούν μέχρι σήμερα να προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελώντας μέρος μιας χρυσής καλλιτεχνικής εποχής γεμάτης με αστέρια λουσμένα στο φως, το ταλέντο και την ακτινοβολία”.

