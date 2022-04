Life

Σπάνιο βίντεο με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον Γουίλιαμ και τον Χάρι παιδιά

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με την Νταϊάνα και τους δυο γιους της.

Ένα σπάνιο βίντεο με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα και τους δυο γιους της, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρι «βλέπει» το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου, η Νταϊάνα και τα δύο παιδιά της παίζουν στους κήπους του σπιτιού του Πρίγκιπα Κάρολου, Highgrove House, το 1986.

Ο 4χρονος Γουίλιαμ κλαίει, σχεδόν, επειδή δεν θέλει να βγει από την κρυψώνα του, και η μητέρα του του λέει πως, «ο αδερφός του θα έχει όλη τη διασκέδαση».

Με τον τρόπο αυτό προσπάθησε παρακινήσει τον μεγάλο γιο της να παίξει με τον 2χρονο αδερφό του, Χάρι, τον οποίον κρατάει στην αγκαλιά της, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο δύο παιδιά κάνουν τσουλήθρα και κούνια.

Τα παιδιά, στο βίντεο, φορούν ρούχα παραλλαγής και τρέχουν, ενώ η Νταϊάνα με ένα ροζ παντελόνι και ροζ ζακέτα, είναι κομψή, όπως πάντα.

Ένας αφηγητής εξηγεί ότι τους νεαρούς πρίγκιπες θα φροντίζει η νταντά τους για το υπόλοιπο απόγευμα, ενώ η Νταϊάνα ετοιμάζεται για ένα ταξίδι με ελικόπτερο πάνω από το Χάιγκροουβ.

