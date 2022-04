Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Εύκολη νίκη επί του Προμηθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟΚ, μετά την ήττα του από τον Άρη.

Εύκολο απόγευμα είχε σήμερα στο PAOK Sports Arena, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για τη 15η αγωνιστική της Basket League, με αντίπαλο τον Προμηθέα Πάτρας ο ΠΑΟΚ. Επικράτησε με 84-65, επιστρέφοντας σε θετικό αποτέλεσμα μετά την ήττα που υπέστη, στο Αλεξάνδρειο, από τον Άρη (20/4, 23η αγωνιστική).

Ο «Δικέφαλος» συνδύασε ομαδικό πνεύμα, ένταση στην άμυνα, ενέργεια, με εντυπωσιακές φάσεις στην επίθεση και έλεγχο στη ρακέτα (40 με 30 τα ριμπάπουντ). Κορυφαίος στο έργο του, με συνέπεια να φτάσει στο ροζ φύλλο, ήταν ο Τζερμέιν Λοβ (21π., 5 ασίστ, 1 κλ.). Με ένεση, λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο, αγωνίστηκε ο Βλάντο Γιάνκοβιτς. Ηταν στην αποστολή, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, όμως, για τους Θεσσαλονικείς, ο ανέτοιμος (σ.σ. μετά το προ ημερών διάστρεμμα που είχε), Γιώργος Καμπερίδης.

Πέμπτη συνεχή ήττα, από την άλλη, μέτρησε ο Προμηθέας, για τον οποίο πάλεψε περισσότερο ο Τρέβις Σίμπσον (16π., 2 κλ.).

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 41-33, 64-51, 84-65

Επενδύοντας στο αποτελεσματικό... χέρι των Γκάντι, Σίμπσον, Τανούλη (3/4 τρίποντα) ο Προμηθέας βρέθηκε στο +3 λίγο μετά τη συμπλήρωση του πενταλέπτου στην πρώτη περιόδο (11-14). Ο ΠΑΟΚ , με την εκτελεστική δεινότητα των Λοβ, Γκριν, Χριστοδούλου «απάντησε» με επιμέρους 10-3 και έκλεισε την περίοδο μπροστά στο σκορ με 21-17.

Στο 15’ οι Πατρινοί είχαν εκ νέου τα ηνία στο ματς με +3 (25-28), ο «Δικέφαλος», όμως, αντέδρασε άμεσα. Με ενέργεια και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, έχοντας βασικό μοχλό τον Ρένφρο (4 κοψίματα) και κύριους επιθετικούς εκφραστές τους Τολιόπουλο, ΝτιΛίο, ο ΠΑΟΚ έτρεξε σερί 21-5 και απέκτησε «αέρα» 13 πόντων στο 21’ (46-33).

Διαφορά η οποία με το δημιουργικό και εκτελεστικό πνεύμα του Λοβ «ανέβηκε» στο +19 στο 26’ (60-41) και στο 33’ έπιασε τη μέγιστη τιμή το +20 (71-51), θεμελιώντας την άνετη επικράτηση των «ασπρόμαυρων» απέναντι στους Αχαιούς.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Σταματόπουλος, Μαγκλογιάννης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Λι 10, Λοβ 21 (1), ΝτιΛίο 9 (1), Μάντζαρης 2, Γιάνκοβιτς, Ρίβερς 2, Γκριν 12 (2), Χριστοδούλου 6, Καμαριανός, Τολιόπουλος 12 (2), Ρένφρο 10

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Γκραντ 2, Γκάντι 3 (1), Γ. Αγραβάνης 6, Σίμπσον 16 (4), Τανούλης 6 (1), Χαντ 11 , Αντριτς 7 (1), Φράνκαμπ 10 (1), Μπαζίνας 4

Ειδήσεις σήμερα:

Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ: Αδημοσίευτο βίντεο από το γάμο τους

Παγκόσμια Τράπεζα: Η ακρίβεια θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και το 2024

Τροχαίο – Νέα Ιωνία: πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου ο νεκρός 19χρονος