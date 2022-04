Αθλητικά

Λαμία - Παναθηναϊκός: Στον τελικό Κυπέλλου το “τριφύλλι”

Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για 30ή φορά στην Ιστορία του και πρώτη έπειτα από 8 χρόνια, προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε (και) στον δεύτερο ημιτελικό της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος», αυτή τη φορά με 2-0 κι έκλεισε θέση για το καταληκτικό ματς της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, διεκδικώντας το 19ο τρόπαιό του στο θεσμό.

Με το προβάδισμα του 1-0 απ’ τον πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός πήρε την κατοχή της μπάλας απ’ τα πρώτα λεπτά, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ και μόλις στο 7’ έφτασε κοντά στο προβάδισμα, όταν ο Παλάσιος επιχείρησε να αιφνιδιάσει από πολύ πλάγια τον Σαράνοβ, ο οποίος απέκρουσε εντυπωσιακά με τα ακροδάκτυλά του.

Στο 18’ ξανά ο Παλάσιος υποδέχθηκε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή της Λαμίας, απέφυγε τον Σιμόν και πλάσαρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Σαράνοβ.

Η Λαμία άρχισε να κλείνει καλύτερα τους χώρους στον άξονα μετά το 25’, δυσκολεύοντας το παιχνίδι και τη δημιουργία των «πράσινων», ενώ την ίδια ώρα έψαχνε ένα γκολ κυρίως μέσω των στατικών φάσεων.

Στο 42’, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Σε βαθιά μπαλιά του Ρούμπεν προς τον Φώτη Ιωαννίδη, ο Τζανετόπουλος δεν έκανε καλό υπολογισμό της μπάλας, ο 22χρονος φορ μπήκε «σφήνα» στη φάση κυνηγώντας τον στόπερ της Λαμίας, βγήκε μπροστά του και πλάσαρε από πλάγια θέση κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους». Αυτό ήταν το 6ο εφετινό τέρμα του Ιωαννίδη, ο οποίος έχει σκοράρει 4 φορές κόντρα στη Λαμία σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να ψάχνει το γκολ για να «καθαρίσει» μια και καλή την πρόκριση και το πέτυχε στο 58’, χάρις στο πείσμα του Αϊτόρ. Ο Ισπανός εξτρέμ πίεσε τον Σιμόν έξω απ’ την περιοχή της Λαμίας, του έκλεψε την μπάλα και την έδωσε στον Βιγιαφάνιες. Ο τελευταίος γύρισε αμέσως προς τον Παλάσιος μέσα στην περιοχή, με τον Αργεντινό να πλασάρει εύστοχα με το αριστερό κάνοντας το 2-0 για τους «πράσινους».

Στο 62’ από χαμηλή σέντρα του Προβυδάκη στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπανγκουρά σκόραρε από κοντά, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ, έπειτα από την επιβεβαίωση κι από τον Πολωνό VAR, Πάβελ Πσκιτ. Στο 75’ η Λαμία έφτασε κοντά στο γκολ της τιμής, όμως το πλασέ του Μπεχαράνο, μπλόκαρε εντυπωσιακά ο Μπρινιόλι, ενώ στο 77’ ο γκολκίπερ των «πράσινων» μπλόκαρε σταθερά και την κοντινή κεφαλιά του Μπανγκουρά.

Στο 85’ ο Σαράνοβ είπε «όχι» στον Καρλίτος σε τετ-α-τετ στερώντας ακόμη ένα γκολ στους «πράσινους», ενώ δύο λεπτά αργότερα το πλασέ του Τζανδάρη πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι στην τελευταία φάση του αγώνα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοβ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Λούκας, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Ταϊρόν (68’ Νούνιες), Μπεχαράνο (86’ Γκέντσογλου), Σαραμαντάς, Ελευθεριάδης (58’ Μπανγκουρά, 86’ λ. τρ. Μανουσάκης), Μανούσος (68’ Καραμάνος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέλεθ (69’ Μαουρίσιο), Χουάνκαρ, Ρούμπεν (72’ Αλεξανδρόπουλος), Βιγιαφάνιες, Παλάσιος (69’ Σάντσες), Γκατσίνοβιτς, Αϊτόρ (63’ Βιτάλ), Ιωαννίδης (62’ Καρλίτος).

