Πάπας Φραγκίσκος σε πεθερές: Προσέξτε τη γλώσσα σας

Να…γκρεμίσει το μύθο της κακιάς πεθεράς επιχείρησε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο πάπας Φραγκίσκος απέτισε φόρο τιμής στις… πεθερές, οι οποίες συχνά είναι τα θύματα αρνητικών στερεότυπων, καλώντας τις ωστόσο ταυτόχρονα «να προσέχουν τη γλώσσα τους», ιδίως στις σχέσεις τους με τις νύφες τους.

Στην ακρόαση που παραχώρησε σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, που ήταν αφιερωμένη στις σχέσεις μεταξύ των γενεών, ο ποντίφικας έκανε μια μεγάλη παρέκβαση για να μιλήσει για το «μυθολογικό ον», την πεθερά.

«Η πεθερά, δεν λέω ότι την βλέπουμε σαν τον διάβολο, αλλά συχνά παρουσιάζεται με μειωτικό τρόπο. Όμως η πεθερά είναι η μητέρα του άνδρα σου, η μητέρα της γυναίκας σου. Λένε ότι όσο μακρύτερα βρίσκεται η πεθερά, τόσο το καλύτερο. Όμως, όχι, είναι μια μητέρα, είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Ένα από τα ωραιότερα πράγματα για μια γυναίκα είναι να αποκτά εγγόνια. Όταν τα παιδιά της αποκτούν παιδιά, εκείνη ξαναζεί», συνέχισε ο 85χρονος πάπας.

Στις νύφες, ο Χόρχε Μπεργκόλιο έδωσε την εξής συμβουλή: «Φροντίστε τη σχέση με τις πεθερές σας. Κάποιες φορές είναι ιδιαίτερες, αλλά έδωσαν ζωή στον σύντροφό σας. Τουλάχιστον, κάντε τις ευτυχισμένες».

Και τις ίδιες τις πεθερές, ο πάπας Φραγκίσκος τις προέτρεψε «να προσέχουν τον τρόπο που εκφράζονται» αφού οι λεκτικές παρεκτροπές είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία κατηγορούνται συχνά.

Με την ευκαιρία αυτήν, ο πάπας ζήτησε για άλλη μία φορά συγγνώμη επειδή δέχτηκε τους πιστούς καθιστός, εξαιτίας του πόνου που αισθάνεται ακόμη στο δεξί γόνατο.

«Αυτό το γόνατο αργεί να γιατρευτεί και δεν μπορώ να μείνω όρθιος για πολλή ώρα. Σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε», είπε, καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

Ο πάπας δυσκολεύεται να μετακινηθεί, ενώ πονά επίσης στο ισχίο. Την περασμένη εβδομάδα είπε στην εφημερίδα La Nacion της Αργεντινής ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα στο γόνατο, που οφείλεται σε ρήξη συνδέσμου, βάζοντας πάγο και παίρνοντας αναλγητικά. Οι γιατροί του λένε ότι με τον καιρό οι πόνοι θα εξαφανιστούν, αλλά η διαδικασία ίασης «είναι αργή στην ηλικία του».

