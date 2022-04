Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Αυστραλία στηρίζει την επιστροφή τους στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επαφές της υπουργού Πολιστισμού Λίνας Μενδώνη στο Σίδνεϊ.

Τη στήριξη της Αυστραλίας στο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο πλαίσιο των αποφάσεων της UNESCO, επιβεβαίωσε στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη ο ομοσπονδιακός υπουργός Επικοινωνιών, Αστικών Υποδομών και Τεχνών Paul Fletcher, κατά τη συνάντηση εργασίας που είχαν, στο Σίδνεϊ.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, η Λίνα Μενδώνη συζήτησε με τον κ. Fletcher τις εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση του επαναπατρισμού των Γλυπτών στην Ελλάδα, ενώ συζήτησαν αναλυτικά το ζήτημα της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Όπως είπε ο Αυστραλός υπουργός, για τη χώρα του αποτελεί προτεραιότητα η προστασία των έργων τέχνης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αυστραλίας και ειδικά της τέχνης των Αβορίγινων, τεχνουργήματα της οποίας, συχνά αποτελούν αντικείμενο παράνομης διακίνησης σε όλο τον κόσμο.

Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε τον κ. Fletcher για την προστασία που προσφέρει στην διαφύλαξη του πολιτιστικού αποθέματος το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, καθώς και για τους πρόσφατους επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων, ενώ συζητήθηκε και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών επί του θέματος. Κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών ετέθη και το θέμα της αναπτυξιακής διάστασης του πολιτισμού και η σημασία του τομέα για την Οικονομία, ειδικά μετά την περίοδο της πανδημίας και κυρίως για τις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες.

Αναλυτική συζήτηση έγινε και για τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου με τα οποία μπορεί να μεγιστοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο προς όφελος της προβολής και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο γεύμα εργασίας που παρέθεσαν στη Λίνα Μενδώνη οι ομογενείς βουλευτές της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Σοφία Κώτση, Σταύρος Καμπερογιάννης και Παναγιώτης Πούλος διαβεβαίωσαν την υπουργό για την σταθερή τους στήριξη στην Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Η υπουργός ενημέρωσε τους βουλευτές αναλυτικά για τις προτεραιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και για τις σχετικές δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, ιδίως για τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και για τα έργα του πολιτισμού, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα οποία εκσυγχρονίζονται οι πολιτιστικές υποδομές παρέχοντας σε αυτές προστιθέμενη αξία, ενώ ενισχύουν, παράλληλα, την Οικονομία και όχι μόνον σε τοπικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, η υπουργός επισκέφθηκε την Art Gallery of New South Wales, όπου φιλοξενούνται έργα της Μπιενάλε του Σίδνεϊ, καθώς και σημαντικά έργα σύγχρονης τέχνης των Αβορίγινων. Επίσης, επισκέφθηκε το Australian National Maritime Museum, στο οποίο εκτίθενται σκάφη, αλλά και αντικείμενα που σχετίζονται με τις ναυτικές δεξιότητες των Αυστραλών.

Την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνόδευε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ Χρήστος Καρράς.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μαρόκο - Κάνναβη: δεκάδες τόνοι κρύβονταν σε αποθήκη! (εικόνες)

Μπογιατζή για Τζωρτζίνα: οι ζωγραφιές της είναι “κραυγή για βοήθεια” (βίντεο)