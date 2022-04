Αθλητικά

Ιωνικός - Ηρακλής: Βήμα παραμονής για τους γηπεδούχους

Η ομάδα του Άγγελου Τσίκληρα επικράτησε του ουραγού Ηρακλή στη Νίκαια και αύξησε στους 3 βαθμούς της διαφορά τους.

Αποφασιστικό βήμα παραμονής έκανε ο Ιωνικός, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Άγγελου Τσίκληρα επικράτησε με 74-62 του ουραγού Ηρακλή στη Νίκαια, αύξησε στους 3 βαθμούς της διαφορά τους, ενώ κάλυψε και το -5 (89-84) της ήττας της στον πρώτο γύρο από τους Θεσσαλονικείς, έχοντας πλέον το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ο Ντάνιελ Χάμιλτον με 25 πόντους και 12 ριμπάουντ «έλαμψε» από τους γηπεδούχους, με τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη να αγγίζει και αυτός το νταμπλ νταμπλ (17π., 9ρ.) και τον Ιωσήφ Κολοβέρο να προσθέτει 12 πόντους. Από τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Κώστας Παπαδάκης με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 33-29, 49-49, 74-62

Μετά από μία δυνατή «μάχη» στις πρώτες τρεις περιόδους, οι δύο ομάδες βρέθηκαν στο 30΄ στο ισόπαλο 49-49. Ωστόσο, από τα πρώτα λεπτά του... επιλόγου, ο Τούμπα ανέλαβε δράση μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, ο Κολοβέρος άρχισε τις εκτελέσεις από την περιφέρεια και ο Ιωνικός με επιμέρους σκορ 15-5 ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (64-54 στο 36΄). Δίχως να χάσουν την αυτοσυγκέντρωση τους, οι γηπεδούχοι δεν απειλήθηκαν μέχρι το τελικό 74-62, βελτιώνοντας σε 5-16 το ρεκόρ τους.

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Τσίκληρας): Μουσταφά 1, Ντέιβις 9 (1), Χάμιλτον 25 (5), Κολοβέρος 12 (2), Μαυροκεφαλίδης 17 (1), Χατζηκυριάκος, Τζόλος, Αρσενόπουλος 3 (1), Γκιουζέλης, Τούμπα 7, Μόουζες.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Μέξας): Σταμάτης 9, Χένρι 10, Γκάρετ 8, Φίλιος 3 (1), Έιμπραμς 10 (1), Χαριτόπουλος 3, Ντολεζάι 7, Παπαδάκης 12 (3).

