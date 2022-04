Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: 4ος ημιτελικός το Σάββατο (εικόνες)

Μια ανάσα πριν τον Μεγάλο Τελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» οι 10 τελευταίοι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν τις 3 τελευταίες θέσεις του διασημότερου σόου στον κόσμο!

Μια ανάσα πριν τον Μεγάλο Τελικό! Στον 4ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» 10 τελευταίοι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν τις 3 τελευταίες θέσεις του διασημότερου σόου στον κόσμο! Ποιους θα επιλέξουν οι κριτές; Ποιους θα ψηφίσουν οι τηλεθεατές; Ποιοι θα κερδίσουν την πρόκριση;

Το Σάββατο 30 Απριλίου στις 20:00, το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», θα είναι για άλλη μια φορά συναρπαστικό, τολμηρό και γεμάτο φαντασία!

Όπως και στους τρεις προηγούμενους Ημιτελικούς, έτσι και στον 4ο, οι κριτές θα ξεχωρίσουν τους καλύτερους 5. Από αυτούς, οι 2 θα πάρουν κατευθείαν το εισιτήριο για τον Τελικό με απόφαση των κριτών, ενώ οι υπόλοιποι 3 θα τεθούν στην ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού. Η ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική, ξεκινά με το τέλος της εκπομπής και διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, περνάει στους φιναλίστ του Τελικού.

Στον 4ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», στη σκηνή του σόου θα ανέβουν ακόμη δέκα εντυπωσιακοί διαγωνιζόμενοι που θα μας καθηλώσουν!

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:Με εκρηκτική ενέργεια και εντυπωσιακές φιγούρες, το χορευτικό ντουέτο από την Κύπρο, η 10χρονη Μαριλένη και ο 13χρονος Αλέξανδρος, έρχονται για να θέσουν σοβαρή υποψηφιότητα για μια θέση στον Τελικό.

MICHAEL ANTONIOU & MATHEW ANTONIOU:Το τραγουδιστικό ντουέτο από την Κύπρο, ο Michael Antoniou και ο 10χρονος γιος του Mathew, έρχονται για να διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό και να αποδείξουν ότι το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» είναι οικογενειακή υπόθεση.

ΛΟΥΛΟΥΔΑ ΚΑΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΤΗ:Η σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» θα πλημμυρίσει με άρωμα γυναίκας και εντυπωσιακά κοστούμια μέσα από την εμπνευσμένη χορογραφία της ομάδας Λούλουδα.

DUO VERTICO:Το acro yogα ντουέτο Duo Vertico, στοχεύει τον Τελικό, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα ακροβατικών ασκήσεων με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας από τις οντισιόν.

ΝΙΚΟΣ Ο ΜΑΓΟΣ:Ο Νίκος ο μάγος, παρουσιάζοντας άλλη μια συναισθηματική παράσταση μαγείας, θέλει να εξασφαλίσει μια θέση για τον Μεγάλο Τελικό.

FIRST BOLLYWOOD DANCE ACADEMY GREECE:Η πολυπληθής χορευτική ομάδα Bollywood έχει σκοπό να κατακτήσει για άλλη μια φορά τη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», παρουσιάζοντας έναν παραδοσιακό ινδικό χορό.

ΕΛΕΑΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ:Η make up και digital artist Ελεάνα Δημοπούλου με μια παρουσίαση που συνδυάζει μακιγιάζ, ειδικά εφέ και 3D mapping projection, θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να περάσει στον Τελικό.

MARY SUNSHINE:Η Drag περσόνα Mary Sunshine, μέσα από ένα απαιτητικό drag show, θα προσπαθήσει να αφήσει το στίγμα της στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ:Η 28χρονη χορεύτρια από την Αθήνα, Ελένη Φραγγελάκη, έχει σκοπό με τη χορογραφία που έχει ετοιμάσει να μην αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη και να βρεθεί στον Μεγάλο Τελικό.

LES FELINES:Οι χορεύτριες exotic pole dance από τη Θεσσαλονίκη, Les Felines, έρχονται για να ανεβάσουν και πάλι τη θερμοκρασία στα ύψη με τη χορογραφία που έχουν ετοιμάσει.

Ο 4ος Ημιτελικός του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», έρχεται αυτό το Σάββατο, 30 Απριλίου, στις 20:00, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν ένα μόνο σκοπό: να εντυπωσιάσουν κριτές και τηλεθεατές και να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό!

