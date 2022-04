Life

“Special Report” για τις “αόρατες” οικογένειες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζευγάρια του ίδιου φύλου των οποίων οι οικογένειες δεν αναγνωρίζονται, τα παιδιά τους, άνθρωποι που μαχονται για την "αναγνώρισή" τους και η στάση της Πολιτείας, στο “Special Report”.

Γονείς που μεγαλώνουν παιδιά, τα οποία, όμως, δεν υπάρχουν για ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο ή ένα ΚΕΠ. Παιδιά που φωνάζουν «μαμά» ή «μπαμπά», αλλά κινδυνεύουν να χάσουν από τη μια στιγμή στην άλλη, ένα πρόσωπο που βλέπουν από την ώρα που γεννήθηκαν. Έχουν όλες οι οικογένειες τα ίδια δικαιώματα στην Ελλάδα; Και κατά πόσο προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών;

Την Παρασκευή 29 Απριλίου, στις 23:15, το «Special Report» καταγράφει την κατάσταση που βιώνουν σήμερα στη χώρα μας οι οικογένειες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί που θα μπορεί να αναγνωριστεί ως δικό τους.

Ο Αντώνης Φουρλής συναντά τη Γιολάντα και τη Γεωργία, μητέρες του μικρού Δήμου, που παρά τις αντιξοότητες δεν εγκαταλείπουν το όνειρο της δημιουργίας της δικής τους οικογένειας, αλλά και την Άννα και την Παλόμα που ήρθαν από την Ισπανία για να μεγαλώσουν στη χώρα μας το τρίτο παιδί τους και βρίσκονται αντιμέτωπες με την ελληνική γραφειοκρατία που δεν αναγνωρίζει την οικογένειά τους.

Ο σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης -του οποίου η νέα τηλεοπτική σειρά «Σέρρες» προβάλλεται από τη νέα πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, το ΑΝΤ1+, και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για το θάρρος με το οποίο πραγματεύεται τη ζωή ενός gay άνδρα που βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από την ταυτότητά του- εξηγεί στο «Special Report» γιατί αυτή είναι η πιο προσωπική του δουλειά, μέχρι σήμερα, και μιλά ανοιχτά για τις διακρίσεις που υφίστανται ακόμη τα ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα, εξαιτίας της μη δυνατότητας σύναψης πολιτικού γάμου.

Ακόμη, ο δημοφιλής ηθοποιός, παρουσιαστής και επιχειρηματίας Φώτης Σεργουλόπουλος μιλά στην κάμερα της εκπομπής για τη δική του εμπειρία ως πατέρας, για τα όνειρά του για τον γιο του, αλλά και για την απουσία ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο. Επίσης, η Στέλλα Μπελιά, ακτιβίστρια και πρόεδρος των «Οικογενειών Ουράνιο Τόξο» τονίζει την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Για το ζήτημα του πολιτικού γάμου, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ να αποκτήσουν παιδιά στην Ελλάδα, δίνει απαντήσεις στο «Special Report» η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: Η κυβέρνηση θα αγοράζει όλη την κόκα!

Κωνσταντίνος Καβάφης: ο μελαγχολικός ποιητής με την ειρωνική πικρία

Ουκρανία: νέες επιθέσεις και κόντρα Ρωσίας - ΗΠΑ

Gallery