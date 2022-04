Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Πρόκριση για τον “Δικέφαλο” στον τελικό Κυπέλλου

Ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοπαλία στο Γ. Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό και σε συνδυασμό με το 0-0 της Τούμπας πήρε την πρόκριση.

Ο περσινός Κυπελλούχος ΠΑΟΚ είναι (μετά τον Παναθηναϊκό) ο δεύτερος φιναλίστ του εφετινού Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έφυγε με ισοπαλία 1-1 απ’ το «Γ. Καραϊσκάκης» στον δεύτερο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση και στις... λεπτομέρειες, με το εκτός έδρας γκολ που σημείωσε ο Τσόλακ στο 109’!

Μετά από ένα τρομερό σε ένταση, πάθος κι ευκαιρίες ματς που έμεινε στο 0-0 στην κανονική διάρκεια, ο Ελ Αραμπί με εύστοχο πέναλτι στο 105’ έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, όμως στο φινάλε «μίλησε» ο Κροάτης φορ του ΠΑΟΚ που πέτυχε το γκολ της πρόκρισης, τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά κι έφτασε κοντά στο γκολ στο 11’, όταν από χαμηλή σέντρα του Ροντρίγκες από τα δεξιά, ο Τικίνιο μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά την άγγιξε ελάχιστα και δεν μπόρεσε να την στείλει προς την εστία του Πασχαλάκη.

Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» στις ευκαιρίες στο 24’, όταν από ωραία κυκλοφορία της μπάλας ο Σίντκλεϊ βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Βατσλίκ. Στο 26’ ο Μπουχαλάκης έπιασε ένα πολύ καλό σουτ έξω απ’ την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 28’ ο Μαντί Καμαρά πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Στο 41’ ο Μασούρας έχασε μοναδική ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, όταν μπήκε μπροστά από τον Λύρατζη μετά το γύρισμα του Ροντρίγκες και πλάσαρε απ’ τη μικρή περιοχή, αλλά ο Πασχαλάκης απέκρουσε εντυπωσιακά, διατηρώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Μετά το 70’ ο δεύτερος ημιτελικός «άναψε» για τα καλά. Πρώτα ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο γκολ στο 72’ με τον Λύρατζη να παίρνει την ασίστ απ’ τον Ζίβκοβιτς (έκλεψε την μπάλα απ’ τον Σισέ) και να πλασάρει δυνατά, αναγκάζοντας τον Βατσλίκ σε καταπληκτική επέμβαση σε κόρνερ.

Στη συνέχεια πήρε... μπροστά ο Ολυμπιακός χάνοντας σερί ευκαιρίες μπροστά απ’ την εστία του Πασχαλάκη. Στο 74’ ο Μασούρας βγήκε ξανά σε τετ-α-τετ μετά από πάσα του Ροντρίγκες, πλάσαρε προ του Πασχαλάκη, όμως οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ έδιωξαν πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Σισέ έκανε σέντρα από τα αριστερά κι ο Ροντρίγκες έπιασε μονοκόμματο σουτ στην κίνηση το οποίο έδιωξε εντυπωσιακά ο Πασχαλάκης.

Στο 78’ το φάουλ του Κούρτιτς πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 83’ ο Φελίπε Σοάρες λίγο έλειψε να σημειώσει ένα απίθανο γκολ βλέποντας τον Βατσλίκ μακριά απ’ την εστία του και πλασάροντας απ’ το κέντρο του γηπέδου, όμως ο Τσέχος γκολκίπερ έκανε πίσω βήματα και με εντυπωσιακό άλμα απέκρουσε εκπληκτικά!

Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά και στο 85’ στο πολύ δυνατό σουτ του Μιτρίτσα από πλάγια θέση, ενώ στο 90’ πρώτα ο Ελ Αραμπί κι εν συνεχεία ο Εμβιλά δεν μπόρεσαν από πολύ κοντά να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα του ΠΑΟΚ.

Μετά από ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, με τρομερό ρυθμό κι ένταση κι απ’ τις δύο ομάδες, οι δύο μονομάχοι μπήκαν στα... κόκκινα και στην παράταση. Στο 100ό λεπτό ο Αγκιμπού Καμαρά δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά από πλεονεκτική θέση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εύκολα ο Πασχαλάκης.

Στο 101’ ο Ελ Αραμπί ανατράπηκε απ’ τον Πασχαλάκη μέσα στην περιοχή, με τον Βαλεντίν Γκόμεθ να ειδοποιήθηκε απ’ τον VAR, για να προβεί σε field review. Μετά τον έλεγχο, ο Ισπανός ρέφερι έδειξε την εσχάτη των ποινών κι ο Ελ Αραμπί με εκτέλεση... α λα Πανένκα στο 105’ ευστόχησε, κάνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ δεν το παράτησε το ματς και στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα. Στο 109’ από ωραία προσπάθεια του Λύρατζη από τα δεξιά, ο Σβαμπ έβγαλε τη σέντρα προς τον Ολιβέιρα ο οποίος γύρισε με προβολή προς τον Τσόλακ, που ισοφάρισε με πλασέ σε 1-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (111’ Κούντε), Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Μ. Καμαρά (61’ Καρβάλιο), Εμβιλά, Μπουχαλάκης (111’ Βρουσάι), Ροντρίγκες (75’ Αγκιμπού Καμαρά), Μασούρας (87’ Βαλμπουενά), Τικίνιο (75’ Ελ Αραμπί).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Σίντκλεϊ, Αουγκούστο (89’ Σβαμπ), Κούρτιτς, Μπίσεσβαρ (46’ λ. τρ. Φελίπε Σοάρες, 105’ Τσόλακ), Α. Ζίβκοβιτς, Μουργκ (62’ Μιτρίτσα, 90’ λ.τρ. Τέιλορ), Άκπομ (72’ Ολιβέιρα).

