Champions League: Η Λίβερπουλ με το ένα…πόδι στον τελικό

Η Λίβερπουλ επικράτησε επί της Βιγιαρεάλ και ανανέωσε το ραντεβού του για τη ρεβάνς.

Δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά διαμόρφωσαν το τελικό 2-0 στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στην Βιγιαρεάλ και, πλέον, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ είναι με το... ένα πόδι στον τελικό της 28ης Μαΐου στο "Παρκ ντε Πρενς" του Παρισιού.

Αν και η Βιγιαρεάλ έχει αποδείξει στη μέχρι τώρα πορεία της πως είναι μία ομάδα που παλεύει σε κάθε ματς, αυτή την φορά στη ρεβάνς της 3ης Μαΐου στο "Κεράμικα" θα πρέπει να κάνει μία τεράστια υπέρβαση.

Οι "κόκκινοι" βρίσκονται σε δαιμονιώδη φόρμα, σκοράρουν ό,τι ώρα θέλουν και παρότι απόψε στάθηκαν τυχεροί στο πρώτο γκολ, πέτυχαν γρήγορα το δεύτερο, έχασαν πολλές ευκαιρίες για τρίτο και τέταρτο και την προσεχή Τρίτη στην Ισπανία θα πρέπει να συμβούν "σημεία και τέρατα" για ν΄ αποκλειστούν.

Να σημειωθεί ότι απόψε ο Μανέ έφτασε τα 20 γκολ στο Champions League, δεκατέσσερα εκ των οποίων έχουν επιτευχθεί στην φάση των νοκ άουτ αγώνων. Το σημερινό ήταν το τρίτο του σε ημιτελικό, μετά τα δύο που είχε σημειώσει εναντίον της Ρόμα το 2018 (ένα σε κάθε ματς με τους "Ρωμαίους").

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων ημιτελικών του Champions League:

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 (2΄ Ντε Μπράιν, 11΄ Ζεζούς, 53΄ Φόντεν, 74΄ Μπερνάρντο Σίλβα - 33΄,82΄πεν. Μπενζεμά, 55΄ Βινίσιους

Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ 2-0 (53΄αυτ. Εστουπινάν, 55΄ Μανέ)

