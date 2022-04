Μαρόκο - Κάνναβη: δεκάδες τόνοι κρύβονταν σε αποθήκη! (εικόνες)

Κόσμος

Ποσότητα - ρεκόρ κατέσχεσαν οι Αρχές της χώρας, στο πλαίσιο επιχείρησης εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Η μαροκινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ την κατάσχεση ποσότητας «ρεκόρ» 31 τόνων κάνναβης σε αποθήκη κοντά στην Ταγγέρη, στο βόρειο τμήμα του βασιλείου, και τη σύλληψη υπόπτου.

Αστυνομικοί «απέτρεψαν (...) μεγάλη επιχείρηση διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών», προχωρώντας στην κατάσχεση «φορτίου ρεκόρ 31 τόνων 187 κιλών» ρητίνης κάνναβης, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφαλείας (Direction generale de la surete nationale, DGSN).

Η επιχείρηση διεξήχθη σε αποθήκη κοντά στην Ταγγέρη, όπου η κάνναβη είχε «συσκευαστεί και τοποθετηθεί μέσα σε ομοιώματα φρούτων και λαχανικών, το χρώμα και το μέγεθος των οποίων μπορούσαν να διευκολύνουν την έξοδό τους από το Μαρόκο ως αγροτικών προϊόντων προς εξαγωγή», εξήγησε η ίδια πηγή.

Μεγάλο ρυμουλκό ψυγείο με δεκάδες σάκους και άλλες συσκευασίες που περιείχαν χασίς κατασχέθηκε επίσης στην αποθήκη.

Άνδρας 61 ετών, με ποινικό μητρώο, συνελήφθη και προφυλακίστηκε καθώς τον βαρύνουν «υποψίες πως συνδέεται με κύκλωμα εγκληματιών το οποίο δραστηριοποιείται στη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών», ανέφερε ακόμη η DGSN.

Η έρευνα συνεχίζεται για να «εντοπιστούν όλα οι εγχώριες και διεθνείς διακλαδώσεις αυτού του εγκληματικού κυκλώματος».

Οι μαροκινές αρχές ανακοινώνουν κατά καιρούς κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ρητίνης κάνναβης. Η επιχείρηση που ανακοινώθηκε χθες είναι η σημαντικότερη φέτος.

Πάνω από 191 τόνοι κάνναβης κατασχέθηκαν το 2021, ποσότητα μειωμένη κατά 12% σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Το 2021, στο βασίλειο υιοθετήθηκε νόμος που επιτρέπει τη θεραπευτική χρήση κάνναβης, μείζων μεταρρύθμιση στο κράτος της βόρειας Αφρικής που συγκαταλέγεται στους κυριότερους παραγωγούς χασίς παγκοσμίως, με τις μεγαλύτερες καλλιέργειες να εντοπίζονται στην ορεινή περιοχή Ριφ (βόρεια).

