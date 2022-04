Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Θήβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια επίσκεψη του “Εγκέλαδου” αναστάτωσε τους κατοίκους, το πρωί της Πέμπτης.

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:00 της Πέμπτης, στην Θήβα, αναστατώνοντας για ακόμη μια φορά τους κατοίκους της περιοχής, όπου έχουν καταγραφεί χιλιάδες δονήσεις τους τελευταίους μήνες, σκορπώντας ανησυχία στους πολίτες και θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού τους επιστήμονες και τις Αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων ανατολικά από το κέντρο της Θήβας.

Το εστιακό του βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 12,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μαρόκο - Κάνναβη: δεκάδες τόνοι κρύβονταν σε αποθήκη! (εικόνες)