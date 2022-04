Οικονομία

Επιδότηση βενζίνης: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις την Πέμπτη

Βήμα - βήμα όλη η διαδικασία για την λήψη του βοηθήματος. "Βροχή" οι αιτήσεις. Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

Με τους πολίτες των οποίων τα ΑΦΜ λήγουν σε 6 και 7 συνεχίζεται από τις 07:55 της Πέμπτης η υποδοχή των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων, η οποία κυμαίνεται από 40 - 55 ευρώ.

Το ενδιαφέρον των πολιτών τεράστιο με τις αιτήσεις για Fuel Pass να έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις 300.000 μέσα σε 48 ώρες.

Οι αιτήσεις στην ειδική εφαρμογή θα συνεχιστούν τμηματικά ενώ από την Παρασκευή 29 Απριλίου, θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Μετά από την υποβολή αιτήσεων θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία για το όχημα (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας) και τον οδηγό (εισόδημα κλπ).

Τα βήματα της αίτησης

Η ΚΥΑ περιγράφει τα βήματα για την πίστωση του επιδόματος βενζίνης:

1. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι δικαιούχοι αιτούνται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Η ψηφιακή κάρτα εκδίδεται από τράπεζα

2. Η είσοδος του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην τράπεζα και εμβάζει αμελλητί το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

5. Ακολούθως, η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του.

6. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

7. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.7.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

8. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ

Τα ποσά

50 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και 35 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες:

Βορείου Αιγαίου,

Νοτίου Αιγαίου,

Ιονίων Νήσων,

Κρήτης,

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

Νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

40 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και 30 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ. Μόνο αυτοί μπορούν να αιτούνται την χορήγηση επιδόματος βενζίνης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022.

Κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το όχημα να είναι:

σε κυκλοφορία,

ασφαλισμένο και

να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής αντλεί πληροφορίες για το όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο και τον ιδιοκτήτη του με την χρήση των εξής διαδικτυακών υπηρεσιών:

Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου από την Α.Α.Δ.Ε.,

Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας από την Α.Α.Δ.Ε.,

Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης),

Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων από την Α.Α.Δ.Ε, για τον έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος, μοτοσικλέτας-μοτοποδηλάτου, ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας και τον έλεγχο του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος

Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης

Το επίδομα βενζίνης πιστώνεται στον δικαιούχο είτε:

σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από τράπεζα ή

σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Διαδικασία πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητούν την πίστωση του επιδόματος σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Ο δικαιούχος μπαίνει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet, συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, κινητό τηλέφωνο) ενώ συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του και αιτείται την πίστωση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό αυτόν.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην τράπεζα για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εν συνεχεία εμβάζει, στο πιστωτικό ίδρυμα το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Έκδοση κάρτας καυσίμων στα Κ.Ε.Π.

Η διαδικασία αίτησης και έκδοσης της κάρτας καυσίμων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου- δικαιούχου, χωρίς την τήρηση των προθεσμιών βάσει ΑΦΜ

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου,

τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου, επιβεβαιώνοντας ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας του ή συνιδιοκτησίας του, ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας,

τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού για είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος φυσικού προσώπου, το οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

