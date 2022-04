Life

“The 2Night Show”: Ο Σπύρος Νικολαΐδης για την κατάθλιψη και το ρόλο του στο Λος Άντζελες

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.

Τον Σπύρο Νικολαΐδη υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2night Show» της Τετάρτης.

Ο ηθοποιός μίλησε για το ταξίδι του στην Αμερική, τα παιδικά του χρόνια, τη συμμετοχή του στα καλλιστεία και αποκάλυψε γιατί είπε όχι στο «The Bachelor».

«Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, είχα παρατήσει τον εαυτό μου, περνούσα βαριά κατάθλιψη, και τα παράτησα όλα για να πάω στην Αμερική. Δούλευα σε υποδοχή, ενώ το όνειρό μου ήταν να γίνω ηθοποιός . Τα παράτησα όλα, πούλησα το αυτοκίνητό μου, μάζεψα ό,τι οικονομία είχα και έφυγα στο Λος Άντζελες χωρίς να ξέρω κανέναν. Έκανα μία λίστα με πράγματα που ήθελα να κάνω, τελικά μου πήγε καλά», είπε για το ταξίδι του στην Αμερική.

Αποκάλυψε, μάλιστα ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Λος ¨Αντζελες. «Έκλεισα μία πάρα πολύ καλή δουλειά σε μία ισπανική σειρά του Netflix, αλλά τα γυρίσματα αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού. Δεν μπορώ να πω ποια γιατί θα ξαναρχίσουν τα γυρίσματα και θα πάω. Ο ρόλος μου είναι Αμερικάνος».

Μιλώντας για τα τηλεοπτικά εξήγησε γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «The Bachelor». «Μου έγινε πρόταση για να είμαι ο "Bachelor", αλλά αρνήθηκα γιατί αγαπώ πολύ το γυναικείο φύλο, πιστεύω στην ισότητα και θεωρώ ότι δεν θα μου ταίριαζε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα τα χρήματα πάνω από τα δικά μου πιστεύω. Χάρηκα πάρα πολύ που είπα "όχι" στο "The Bachelor""», είπε σχετικά.