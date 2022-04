Οικονομία

Μανιάτης στον ΑΝΤ1: 26500 εντολές διακοπής ρεύματος μέσα σε 20 μέρες

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ για την αδυναμία των καταναλωτών να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς του ρεύματος.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης για τις εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης.

Όπως αποκάλυψε, από την 1η έως και την 21η Απριλίου έχουν δοθεί 26.500 εντολές διακοπής, εκ των οποίων έχει πραγματοποιηθεί ένα σχεδόν 25%, δηλαδή περίπου 6.000.

Ο συνδικαλιστής τόνισε ότι, οι καταναλωτές αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς που ξεπερνούν κατά πολύ μία σύνταξη ή έναν μισθό και κάλεσε το Κράτος να παρέμβει και ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων, αφού όπως είπε, «τα παιδιά θα χρειάζονται υπολογιστή για να διαβάσουν».

Παρατήρησε ότι, οι καταναλωτές κάνουν ουρές για διακανονισμό και εκτίμησε ότι, το πρόβλημα στην ενέργεια είναι εγχώριο κι όχι ευρωπαϊκό, φέρνοντας ως παράδειγμα χώρες όπως την Ελβετία, την Ισπανία και την Πορτογαλία που ρύθμισαν τις τιμές στην ενέργεια.

«Κάτι πρέπει να γίνει και στη χώρα μας, δεν είναι μόνο η επιδότηση μέχρι τις 1200 κιλοβατώρες, είναι πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές», κατέληξε.

