Life

Σώτης Βολάνης στο “The 2Night Show” κορονοϊό: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έκανες καλά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο «The 2Night Show» της Τετάρτης ο Σώτης Βολάνης.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα έδωσε ο Σώτης Βολάνης, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Τετάρτης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, εκτός του ότι ξεσήκωσε το κοινό με τα τραγούδια του, μίλησε και για τη μάχη του με τον κορονοϊό.

«Πέρασα δύσκολα με τον κορονοϊό, μόνο στεναχώρια και κλάμα. Ήμουν 17 ημέρες στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, ήμουν για εντατική. Μου είπε η μάνα μου να κάνω ένα τεστ επειδή δεν είχα γεύση. Πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο, το οποίο ήταν φουλ. Όταν νοσηλεύτηκα με κορονοϊό, είδα ανθρώπους να πεθαίνουν δίπλα μου. Κάνω την προσευχή μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έκανες καλά. Υπάρχει ο ιός, εύχομαι να φύγει, να εξαφανιστεί. Τα 35 χρόνια που είμαι στη δουλειά, δεν "φτουράνε" μπροστά στις 17 ημέρες που ήμουν στο νοσοκομείο. Τώρα κατάλαβα τι σημαίνει υγεία».

«Κανένας δεν ήταν κοντά μου, δεν επιτρεπόταν. Είχα το κινητό, με έπαιρνε η μητέρα μου, δεν είχα όρεξη να το σηκώσω, δεν ήθελα να τη στεναχωρώ. Για πέντε ημέρες δεν μίλησα με κανέναν, μετά την έβδομη επικοινώνησα», κατέληξε.