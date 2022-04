Παράξενα

Ηράκλειο: Άλογο “έκοβε” βόλτες στην πόλη (εικόνες)

Στο κέντρο της αγοράς έκανε βόλτα…ατάραχο ένα άλογο.

Σε ένα από τα κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, στην πλατεία Σινάνη, έκανε βόλτες ένα άλογο το πρωί της Πέμπτης.

Έκπληκτοι οι διερχόμενοι οδηγοί, κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής είδαν το άλογο να… σουλατσάρει στους δρόμους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία αλλά και ΕΚΑΒ για να διασφαλίσουν ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα ούτε για το άτυχο ζώο ούτε για τους οδηγούς.

Πηγή: zarpanews.gr

