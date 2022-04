Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: εξομολογήθηκα και κοινώνησα στην φυλακή

Τι φέρεται να είπε στον ιερέα για τους θανάτους των παιδιών της. Τι λέει για τις φωτογραφίες των νεκρών αδελφών, που είχε ζητήσει να τις πάνε στον Κορυδαλλό.

Νέες δηλώσεις έκανε μέσα από τη φυλακή η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τις ακριβείς αιτίες θανάτου των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου, της Μαλένας και της Ιριδας.

Η 33χρονη μίλησε στο Star και υποστήριξε πως στην διάρκεια της κράτησης της στις Φυλακές Κορυδαλλού έχει εξομολογηθεί και έχει κοινωνήσει, καθώς και πως έχει μαζί της φωτογραφίες των τριών νεκρών παιδιών της, που είχε ζητήσει να της πάνε οι συγγενείς της.

«Κοινώνησα στη φυλακή και εξομολογήθηκα. Η μητέρα και η αδελφή μου, μού έφεραν φωτογραφίες των τριών παιδιών μου και ζήτησα να μάθω τι γίνεται τελικά με την απομάκρυνση των προσωπικών μου αντικειμένων από το σπίτι που έμενα, μέχρι και την ημέρα της σύλληψής μου», είπε, μεταξύ άλλων, η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 33χρονη δείχνει να ενδιαφέρεται πολύ για το πώς θα χωρίσουν τα κοινά προσωπικά αντικείμενα που έχει μαζί με τον Μάνο Δασκαλάκη, με τον οποίο δεν είναι πλέον ζευγάρι.

Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος» αναφέρεται πως «αποκλειστικές πληροφορίες της «Π» -απόλυτα διασταυρωμένες μέσα από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλού- θέλουν τη Ρούλα Πισπιρίγκου, όταν ενημερώθηκε ότι το Μεγάλο Σάββατο θα βρισκόταν ιερέας στις φυλακές, να ζήτησε να τον δει για να εξομολογηθεί, όπως είχε το δικαίωμα, με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο, λέγεται, πως έκανε κάθε χρόνο (το Πάσχα) στην ελεύθερη ζωή της.





Ετσι κι έγινε. Ο παπάς, γνωρίζοντας καλά ποια είναι, της ζήτησε να τον εμπιστευθεί και να της πει… «αν αυτή σκότωσε τα παιδιά της», διαβεβαιώνοντάς την πως «ότι του πει θα μείνει εκεί…»!

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, χωρίς καμία «εσώψυχη» σκέψη του απάντησε «όχι». Τότε ο κληρικός τής αντέτεινε: «Αν είσαι της θρησκείας, να ξέρεις ότι τον Χριστό τον Σταύρωσε ο κόσμος και μετά ήρθε η Ανάστασή του. Και με σένα έτσι γίνεται. Ο κόσμος σε έχει… σταυρώσει. Κάνε υπομονή».

Μετά από αυτή την εξομολόγηση η Ρούλα Πισπιρίγκου – κατά τις ίδιες πληροφορίες της «Π»- κοινώνησε, όχι την ίδια μέρα λόγω μεγάλου φόρτου του ιερέα, αλλά την Τρίτη του Πάσχα».





