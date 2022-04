Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Έδεσε η κάψουλα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (βίντεο)

Τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στον ISS, δύο μέρες πριν από την επιστροφή του τελευταίου πληρώματος.

Τέσσερις αστροναύτες, τρεις από τη NASA και ένας από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία έφτασαν την Τετάρτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) προσδένοντας τη διαστημική κάψουλα SpaceX, δύο ημέρες πριν την επιστροφή στη γη του τελευταίου πληρώματος που είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσει από τον ISS.

Το ραντεβού της διαστημικής κάψουλας Crew Dragon με τον διαστημικό σταθμό έγινε σε λιγότερες από 16 ώρες μετά την εκτόξευσή του από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, σηματοδοτώντας μία από τις πιο σύντομες πτήσεις του SpaceX του Έλον Μασκ προς τον ISS από την εκτόξευση μέχρι την πρόσδεση, σύμφωνα με σχολιαστές της NASA.

Η πλήρως αυτοματοποιημένη πρόσδεση της διαστημικής κάψουλας πραγματοποιήθηκε στις 02:37 ώρα Ελλάδας, ενώ η κάψουλα Dragon με την κωδική ονομασία “Ελευθερία” και ο διαστημικός σταθμός κινούνταν με ταχύτητα περίπου 420 χιλιομέτρων πάνω από τον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη NASA.

Στο πλήρωμα συμμετείχαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA (ο 49χρονος διοικητής της αποστολής Κίελ Λίντγκρεν, ο 47χρονος πιλότος της αποστολής Μπομπ Χάινς, η 33χρονη ειδική της διαστημικής αποστολής Τζέσικα Γουάτκινς, όπως επίσης και η 45χρονη Ιταλίδα αστροναύτης Σαμάνθα Κριστοφορέτι από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Μετά την πρόσδεση που έγινε πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο, τα μέλη του πληρώματος άρχισαν την προκαθορισμένη διαδικασία ελέγχου διαρροών διάρκειας δύο ωρών, αλλά και τον έλεγχο της αποσυμπίεσης του διαδρόμου σύνδεσης μεταξύ της κάψουλας και του ISS, προετοιμάζοντας το άνοιγμα της ειδικής θυρίδας πρόσβασης στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Τις νέες αφίξεις θα καλωσορίσει το πλήρωμα επτά αστροναυτών του ISS, τα τέσσερα μέλη πληρώματος που αντικαθιστούν (τρεις Αμερικανοί και ένας Γερμανός αστροναύτης της ESA), καθώς η αποστολή τους λήγει στις αρχές Μαΐου, αλλά και τρεις Ρώσοι αστροναύτες.

Οι τέσσερις τελευταίοι αστροναύτες αποτελούν το Πλήρωμα 4. Είναι το τέταρτο πλήρωμα του ISS που η NASA εκτόξευσε με κάψουλα SpaceX, από τότε που η αναφερόμενη εταιρία με έδρα την Καλιφόρνια άρχισε τις πτήσεις με αστροναύτες της NASA το 2020.

