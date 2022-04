Αθλητικά

Μίλαν: Πωλείται ξανά η ιταλική ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ξένα χέρια περνά και επίσημα πλέον η ιστορική ομάδα του Μιλάνο.

Η Μίλαν περνάει σε αραβικά χέρια, καθώς η επενδυτική εταιρεία «Investcorp», με έδρα το Μπαχρέιν, είναι στο τελικό στάδιο για την εξαγορά της φημισμένης ιταλικής ομάδας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της «Investcorp» και της αμερικανικής «Elliott Management Corporation», που είναι η ιδιοκτήτρια των «ροσονέρι» από το 2018, έχουν ολοκληρωθεί, όπως σχετικά αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ.

Το κόστος της εξαγοράς αναμένεται να φθάσει τα 1.18 δισ. ευρώ! Αυτή θα είναι η τρίτη αλλαγή ιδιοκτησίας της Μίλαν μέσα σε λίγα χρόνια. Η αλλαγή ιδιοκτησίας μπορεί να συμβάλλει θετικά στην οικονομική κατάσταση της ομάδας του Μιλάνου, η οποία θα ολοκληρώσει και τη φετινή χρονιά με ζημιά 60 εκατ. ευρώ. Επίσης οι νέοι επενδυτές είναι έτοιμοι να διαθέσουν 300 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Γιώργος Παπαδάκης: 30 χρόνια στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μπογιατζή για Τζωρτζίνα: οι ζωγραφιές της είναι “κραυγή για βοήθεια” (βίντεο)

Ρούλα Πισπιρίγκου: βρέθηκε τεχνικός υπολογιστών που “έσβηνε” τα ίχνη της!